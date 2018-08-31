Почти 12 лет лишения свободы получила амурчанка за регулярный сбыт героина
Около двух лет жительница Белогорского района занималась сбытом наркотиков. Удалось выявить 15 фактов сбыта героина жителям Амурской области. Женщина была участником организованной преступной группы.
Белогорский городской суд установил, что в период с 20 декабря 2014 года по 22 июля 2016 года женщина в составе преступной группы, действовавшей на территории города Белогорска, занималась незаконным сбытом героина гражданам.
Суд признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с приговором суда, она и ее защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке в Амурский областной суд. В четверг, 30 августа, судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор Белогорского городского суда от 15 июня 2018 года законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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