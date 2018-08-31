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сегодня, 14:27 1

Почти 12 лет лишения свободы получила амурчанка за регулярный сбыт героина

Почти 12 лет лишения свободы получила амурчанка за регулярный сбыт героина
Фото: www.vzsar.ru

Около двух лет жительница Белогорского района занималась сбытом наркотиков. Удалось выявить 15 фактов сбыта героина жителям Амурской области. Женщина была участником организованной преступной группы.

Белогорский городской суд установил, что в период с 20 декабря 2014 года по 22 июля 2016 года женщина в составе преступной группы, действовавшей на территории города Белогорска, занималась незаконным сбытом героина гражданам.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда, она и ее защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке в Амурский областной суд. В четверг, 30 августа, судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор Белогорского городского суда от 15 июня 2018 года законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#Белогорск #криминал #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    6 минут назад

    Ничего не осталось святого. Миром правят деньги. За сбыт наркотиков нужна смертная казнь, как с Таиланде и других азиатских странах.

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