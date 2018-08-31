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На «Амурской осени» пройдут мастер-классы режиссеров, актеров, драматургов

На «Амурской осени» пройдут мастер-классы режиссеров, актеров, драматургов

В рамках XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень» в АОДНТ пройдут творческие вечера, кинопоказы, а также мастер-классы по режиссуре, драматургии, актерскому мастерству. Обучение проведут Анна Фенченко, Елена Борзова и Анна Пендраковская.

Кинорежиссер, член Гильдии кинорежиссеров России, педагог по режиссуре (ВГИК, ВШЖ, ИСИ и другие) Анна Фенченко проведет мастер-класс по драматургии и режиссуре. Анна Владимировна – режиссер-постановщик нескольких короткометражных и документальных фильмов, телепрограммы «Куклы» (2001-2003 годов), телефильмов «Так бывает» и «Квартирантка», художественного фильма «Пропавший без вести». Лауреат российских и международных кинофестивалей.

Заслуженная артистка России, режиссер, лауреат Госпремии, член Союза кинематографистов, Гильдии актеров Елена Борзова проведет мастер-класс по актерскому мастерству. Елена Николаевна – педагог по сценической речи, мастерству актера, преподавала сценическую речь в международном Славянском институте имени Державина, на режиссерском факультете ВГИКа, в мастерских телеведущих. Она является художественным руководителем театральной студии «Останкино».

Также все желающие смогут записаться на мастер-класс по драматургии и детскому кино, который проведет психолог, киновед, кинодраматург, преподаватель, продюсер Анна Пендраковская. Она занимается прокатом и продюсированием фильмов, долгие годы возглавляла сеть кинотеатров ГУП «Московское кино».

Мастер-классы «КИНО» будут проводиться с 16 по 22 сентября. Официальное открытие состоится 16 сентября. По итогам участникам будут выданы сертификаты. Записаться на мастер-классы можно в тетради, размещённой на кассе АОДНТ, или позвонив по телефону 777-810.

В программу фестивальных мероприятий в АОДНТ включены две презентации: книги и фильма. Амурский журналист Александр Ярошенко представит свою работу – «Белое солнце судьбы» (монолог актрисы Раисы Куркиной, исполнительницы роли Настасьи, жены Верещагина, в фильме «Белое солнце пустыни»). А президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов – свой художественный фильм, снятый в Китае. Он выступил в нём в качестве продюсера. В фильме заняты российские и китайские актёры.

В рамках внеконкурсной программы фестиваля состоится спектакль «Танго заблудших» инклюзивного любительского театра «Крылья» – драматическая коллизия по пьесе драматурга Эдварда Олби «Все в саду». Новый проект «Кинодетство» будет включать кинопоказы для детей и пройдет с 17 по 21 сентября. Начало сеансов в 10:00 и 12:00.

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#Амурская осень #культура


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