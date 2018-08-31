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сегодня, 13:29 0

Женщина предпочла телефон тонущей дочери

Женщина предпочла телефон тонущей дочери
Фото: AsiaWire

В китайском городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, мать больше минуты не замечала, что ее дочь тонет в бассейне. Женщина в этот момент общалась в социальных сетях.

Мать двоих детей пришла вместе с детьми в бассейн. Пока дети плавали, мать стояла рядом, но отвлеклась на телефон и не заметила, как дочка стала тонуть. В результате ребёнок полностью ушёл под воду. Ее внимание пытался привлечь другой ребенок, но она отмахнулась от него. Сотрудник бассейна, отвечающий за безопасность на воде, ненадолго отлучился, поэтому других взрослых рядом не было.

Прошло почти полторы минуты, прежде чем женщина поняла, что дочь тонет. Она вытащила ее из воды и попыталась сделать ей искусственное дыхание. Женщина не смогла реанимировать девочку и повезла её в больницу.

К тому времени девочка не дышала, у нее остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать ее, однако она так и не пришла в сознание. Ребенок остается в больнице в критическом состоянии. Менеджер бассейна предложил оплатить часть медицинских расходов, сообщает «Лента.ру».

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#дети #происшествия


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