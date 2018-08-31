Новостройки в России будут оснащать «умными» счетчиками

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Планируемые сроки обязательной установки счетчиков расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных уточнили в Минстрое. Правило коснется домов, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года. «Умные» счетчики помогут сделать процесс начисления платы более прозрачным, свести к минимуму потери ресурсов и, как следствие, уменьшить расходы граждан на ЖКУ.

Минстрой подготовил и направил в правительство РФ свои предложения по введению обязательной установки общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов с функцией передачи данных в многоквартирных домах. Предложения разработаны в соответствии с комплексным планом мероприятий по повышению энергоэффективности экономики страны, он был утвержден в апреле 2018 года.

«Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года», – рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ.

Еще одно удобство для потребителей – они будут освобождены от необходимости передавать показания счетчиков и следить за сроками их поверки, отметили в Минстрое. Все приборы будут передавать в расчетный центр актуальную информацию о потребленных ресурсах в режиме реального времени. Министерство уже разработало законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении.

Что касается уже установленных счетчиков для воды, сроки их поверки составляют четыре года для горячей и шесть лет – для холодной воды. «Планируется, что одновременно с поверкой возможно будет производить переоснащение или замену приборов учета на интеллектуальные системы с передачей данных онлайн», – рассказали в министерстве.