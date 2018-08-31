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сегодня, 13:24 0

Житель Завитинска запинал до смерти пьяного мужчину

Житель Завитинска запинал до смерти пьяного мужчину
Фото: cashenko.ru

В Завитинске 42-летний мужчина шел в гости к своему знакомому. Он зашел в подъезд, где увидел пьяного человека, лежащего на полу. Обвиняемый сам был нетрезвым, но по отношению к лежащему мужчине у него возникла острая неприязнь, и он несколько раз ударил незнакомца ногой по голове.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в больнице.

Следователи возбудили в отношении жителя Завитинска уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, а обвиняемый полностью признал свою вину. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#Завитинск #криминал #происшествия


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