Международный концерт «Музыка Победы» и «Мотоэволюция»: выходные в Благовещенске

Суббота, 1 сентября

В 12:00 в Доме ремесел откроется выставка «Создавай.blag». Тема – арт-терапия, направление не только художественного и декоративно-прикладного, но и терапевтического творчества.

С 12:00 до 16:00 на эстраде в Первомайском парке проведут концерт и познавательные конкурсы для учеников младших классов. Аналогичное мероприятие пройдет на эстраде Городского парка – с 12:00 до 19:00.

В 12:00 библиотека «Молодежная» приглашает студентов. В сквере возле дома № 72 по улице Ленина состоится акция «Дни первокурсника». Здесь представят настольные игры, расскажут о книжных новинках и споют под гитару.

В День знаний площадь возле Общественно-культурного центра станет местом проведения большого детского праздника. С 13:00 до 14:00 часов здесь пройдет концерт, посвященный началу учебного года. Для зрителей выступят танцоры, певцы, артисты. Будут работать интерактивные площадки, на которых представители различных кружков и секций познакомят горожан со своей деятельностью.

Здесь же участники Российского союза боевых искусств проведут фестиваль спорта, где любой желающий сможет записаться в спортивную секцию.

В 16:00 по адресу: улица Политехническая, 46, библиотека «Диалог» приглашает читателей на праздничную программу «Здравствуй, школа!» Гостей ждет читательский аукцион, в ходе которого дети обменяют фишки на интересные школьные принадлежности и сладкие призы.

С 16:00 до 18:00 концерт, посвященный 1 сентября, пройдет на набережной возле ротонды. Творческие коллективы представят концертную программу, будет работать фотозона и клуб робототехники, для детей проведут конкурсы с подарками.

В 17:00 на спортплощадке Горпарка стартуют соревнования по пляжному волейболу. Участие в них может принять любой желающий.

С 18:00 до 20:00 в районе Триумфальной арки пройдет выставка-продажа рукотворных поделок «Аллея мастеров».

Воскресенье, 2 сентября

В 10:00 на площади имени Ленина начнется праздник «Город счастливых детей». Здесь развернутся игровые, творческие, спортивные и концертные площадки, а участников мастер-классов научат делать сувениры. Кроме того, все, кто не успел выбрать секцию или кружок по душе, смогут записаться в объединения внеурочной занятости и дополнительного образования.

В 10:00 в Доме ремесел откроется передвижная фотовыставка «Ремесла в истории», экскурсии и запись в творческие студии и на мастер-классы.

В 11:00 на автодроме ВОА по адресу: улица Промышленная, 6, начнется второй этап чемпионата Благовещенска по автомногоборью. Участники покажут мастерство вождения и продемонстрируют знание правил дорожного движения. Соревнования проходят под девизом «Мы за безопасность на дорогах».

В 18:00 в Общественно-культурном центре начнется показ спектакля «Запретный плод», поставленного по пьесе известного режиссера и драматурга Игоря Афанасьева.

В этот день в Благовещенске проведут мероприятия, посвященные 73-ей годовщине победы во Второй мировой войне. В 9:30 у бронекатера и в 10:00 на площади Победы состоится церемония возложения цветов, в 10:30 в районе Триумфальной арки начнется акция «Цветы на воде».

В 11:00 в Центре эстетического воспитания начнется церемония вручения наград лауреатам премии в области литературы и искусства Амурской области. Мероприятие начнется с выступления сводного международного оркестра Благовещенск – Хэйхэ, после вручения премий, в 12:50, выступит ансамбль «Ровесники».

В 12:00 на эстраде Первомайского парка начнется концерт «Осень, душа и песня».

В 16:00 на площади ОКЦ стартует фестиваль «Мотоэволюция». Его участники представят необычные мотоциклы.

В 16:00 на эстраде Городского парка представят концерт «Голос птицы мира».

В 17:00 горожане могут посетить новый выставочный зал музея благовещенского укрепрайона, который находится возле полукапонира, в районе пересечения улиц Краснофлотской и Мухина.

С 18:00 до 19:30 возле ротонды выступят российские и китайские музыканты. Международный оркестр Благовещенск – Хэйхэ представит слушателям программу «Музыка Победы». Если погода не позволит провести концерт на открытом воздухе, то программу перенесут в «Старый город» ТРЦ «Острова».

В 18:00 на набережной реки Амур в рамках движения «Культурный город» состоится концерт, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

С 18:00 до 20:00 возле бронекатера на набережной реки Амур проведут патриотическую акцию «День, когда закончилась война». В это же время у Триумфальной арки пройдет молодежная акция, посвященная 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.