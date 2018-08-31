Гроза на севере, на юге без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 1 сентября

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1 сентября в Амурской области переменно облачно. Местами по северу ожидается слабый и умеренный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах опустится туман.

Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью до 5, при грозе – до 11 метров в секунду. Температура ночью составит 8...13, по северу при прояснении – 2...7 градусов. Днем будет 23...28, в дожде местами – 17...22 градуса.

В Благовещенске осадков не ожидается. Юго-восточный ветер разгонится ночью до 4-9, днем – до 6-11 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 11...13, днем – 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.