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31августа
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сегодня, 12:26 0

20 амурчан будут сдавать дополнительные ЕГЭ

20 амурчан будут сдавать дополнительные ЕГЭ
Фото: prouchebu.com

20 амурчан будут сдавать ЕГЭ в дополнительные сроки. Первый экзамен – по русскому языку – пройдет 4 сентября. 7-го выпускники будут писать математику базового уровня, а 15-го запланирована пересдача по обоим предметам.

Для экзамена предусмотрен один пункт проведения, он расположится в благовещенской гимназии № 25. В аудитории будет вестись видеонаблюдение в режиме онлайн, использоваться технология печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ.

За порядком проследят около 30 сотрудников ППЭ и общественных наблюдателей, которые прошли повторное дистанционное обучение на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ».

Продолжительность экзамена по русскому языку составляет 3 часа 30 минут, по математике базового уровня – 3 часа. На ЕГЭ по математике разрешено использовать линейку, которая будет выдана в пункте проведения экзамена. Экзамен по математике базового уровня в отличие от других ЕГЭ оценивается по пятибалльной шкале.

С 4 по 20 сентября пересдать экзамены смогут и девятиклассники.

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#школа


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