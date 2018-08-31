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сегодня, 11:56 0

В Зее в результате ДТП пострадали два человека

В Зее в результате ДТП пострадали два человека
Фото: ИА "Сканер"

В городе Зее Амурской области легковой автомобиль на скорости съехал с проезжей части и врезался в дерево. При этом пострадали два человека – мужчина и женщина.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, авария случилась в четверг, 30 августа, в 18:20. «Мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на дерево», – сообщает ведомство.

В результате пассажиры – мужчина 1979 года рождения и женщина 1985 года рождения, – получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу. По информации полицейских, у водителя имелись признаки опьянения, пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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#ДТП #Зея


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