В Зее в результате ДТП пострадали два человека

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В городе Зее Амурской области легковой автомобиль на скорости съехал с проезжей части и врезался в дерево. При этом пострадали два человека – мужчина и женщина.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, авария случилась в четверг, 30 августа, в 18:20. «Мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на дерево», – сообщает ведомство.

В результате пассажиры – мужчина 1979 года рождения и женщина 1985 года рождения, – получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу. По информации полицейских, у водителя имелись признаки опьянения, пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, проводится проверка.