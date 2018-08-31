Суд обязал администрацию Тындинского района предоставить сироте жилье

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В Тындинскую городскую прокуратуру обратился амурчанин, сообщивший о нарушении его жилищных прав. В 2016 году администрация Тындинского района поставила его регистрационный учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по категории лиц из числа детей-сирот, но жильем так и не обеспечила.

Как сообщает прокуратура Амурской области, согласно действующему законодательству, обязанность по предоставлению жилых помещений по договору специализированного найма сирот возложена на органы местного самоуправления. Проведенная проверка показала, что администрация Тындинского района не обеспечила сироту жилым помещением.

В целях защиты жилищных прав амурчанина Тындинский городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района предоставить сироте благоустроенное жилье по договору специализированного найма.

Тындинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле Тындинской городской прокуратуры.