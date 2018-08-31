Жительница Верхнеблаговещенского пожаловалась на ролевиков, замусоривших лес

Мусор и обмотанные полиэтиленом и тканью деревья в лесу в районе Верхнеблаговещенского заметила местная жительница. Она опубликовала видео и фотографии в своем инстаграм-аккаунте. Женщина считает, что мусор после посещения леса оставили участники ролевых игр.

«Пришли в лес за грибами. Видим последствия чьей-то гулянки. Ну разве так можно?!» – негодует жительница Верхнеблаговещенского. Грибная поляна превратилась в помойку, жалуется Ирина Саляева. За лесным урожаем женщина приходит в лес каждый год, но так много мусора увидела впервые.

Искать «сказочных сущностей» долго не пришлось. Ирина Саляева увидела в других инстаграм-аккаунтах фотографии благовещенских ролевиков и узнала то самое место.

«Такого свинства я не наблюдала. Мне стало больно и обидно. А кому предъявлять? Здесь никого не было. А тут я вижу – человек такой гордый, довольный, выкладывает фото, что они так хорошо поиграли. А я думаю, если поиграли, то почему за собой не убрали?» – возмущается Ирина.

После обсуждения ситуации в соцсетях ролевики вернулись в лес и убрали за собой. По информации журналистов «Альфа-канала», организатора этой игры многие считают человеком ответственным. Однако в этот раз сказочные герои задействовали большую площадь и играли дольше суток. Уследить за всеми участниками не получилось.

«Уезжает каждый по мере того, как он убирает. То есть убрал свое, все проверили – все чисто, и поехали. То есть, когда мы уезжали, там еще оставались игроки. Наша вина в том, что мы не проконтролировали. Я теперь понимаю, что надо уезжать последним, чтобы проверить, что мусора не осталось. Обычно у нас такого никогда не было», – говорит участник ролевых игр Алексей.

Как пояснили в Благовещенской природоохранной прокуратуре, за организацию несанкционированной свалки в лесу предусмотрены штрафы до 3 000 рублей. Привлечь к ответственности отдыхающих могут и за разведение костра.

«Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В частности, в период пожароопасного сезона. Он у нас проходит с середины весны до зимы. Соответственно, за нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность», – сообщает помощник благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Михаил Клюшниченко.

Штрафовать за мусор в лесу на практике проблематично – сложно установить вину конкретных лиц. Порядок в лесу возле Верхнеблаговещенского навели, но частично. До сих пор здесь лежит жестяная банка и куски ткани. Некоторые предметы унесли с поляны, где проходила игра, и оставили неподалеку в кустах. Видимо, сказочные сущности планируют вернуться.