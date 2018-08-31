Газификация Приамурья стартует после начала поставок газа в Китай

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Тем временем в министерстве экономического развития Амурской области проводят подготовку региона к приему газа: разрабатываются схемы газификации и законопроекты. В ближайший месяц с населением проведут информационные встречи, где расскажут, как подготовить свое жилье и предприятие для приема газа.

«Учитывая опыт западных регионов по использованию природного газа, мы ожидаем значительного удешевления тарифов на отопление после перевода котельных на газ. Особенно это скажется на тех объектах, где мазут используется в качестве топлива. Также это снизит затраты на обслуживание котельных и улучшит экологическую обстановку», – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов.

Готовить районы к приемке газа станут постепенно и начнут с объектов президентского внимания – города Свободный и ЗАТО Циолковский. Это связано с размещением вблизи городов стратегически важных объектов – космодрома Восточный и Амурского газоперерабатывающего завода.

В администрации Свободного сообщили, что разработка схемы газификации города уже началась. Газификация начнется с трех мазутных котельных в Свободном. Их перестроят, установят газоприемное оборудование, а неэкологичный и дорогой мазут заменят на газ. Котельные продолжат подавать горячую воду по трубам в дома в прежнем режиме. «Мы разработали перечень объектов, которые готовы перевести на обеспечение газом, и сегодня отрабатываем вопрос технического задания по созданию схемы газификации города Свободного. Применяя газ, мы можем и тариф удешевить, и в то же время улучшить работоспособность самих котельных», – говорит исполняющий обязанности главы администрации Свободного Владимир Константинов.

Затем газифицируют еще девять муниципальных образований, по территории которых проходит трасса магистрального газопровода. Это Тындинский, Сковородинский, Магдагачинский, Свободненский, Шимановский и Благовещенский районы, города Тында, Шимановск и Благовещенск. Как сообщает правительство Амурской области, в общей сложности газ придет в почти 350 населенных пунктов области – это примерно 61 % от общего количества населенных пунктов Приамурья.

Газификация левобережных муниципальных образований, таких как Архаринский и Бурейский районы, начнется после принятия решения ПАО «Газпром» о строительстве газопровода от Свободного до Хабаровска. По экспертной оценке, это произойдет после 2025 года.

Для подключения к системе газификации в доме или предприятии необходимо установить газопринимающее оборудование. За счет средств из областного и местного бюджетов муниципалитет построит уличные газораспределительные сети и заменит оборудование на котельных. Параллельно ПАО «Газпром» начнет строительство сетей к подготовленным поселениям.

«Прежде всего мы преследуем цель снизить затраты на работу именно мазутных котельных. Здесь мы рассчитываем на то, что работа на газопринимающем оборудовании будет более выгодна, чем использование мазута. Все остальные – угольные котельные, таких у нас большинство. Здесь важно понять все-таки тарифную составляющую для того, чтобы окончательно принять решение об изменении схемы работы котельных на угольном топливе», – сообщает министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

О точной стоимости газового отопления для потребителей говорить пока рано. Тариф будет складываться из себестоимости добычи природного газа, затрат на транспортировку по магистральному газопроводу и затрат на техническое присоединение. Однако уже понятно, что цены на отопление после перевода котельных на газ снизятся. Также уменьшатся затраты на обслуживание котельных, и улучшится экологическая обстановка в регионе.

Как ранее отметил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, удаленные места, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, которые расположены на расстоянии сотен километров, газифицировать сложно. Но все равно газ должен дойти и туда.