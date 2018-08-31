В дома благовещенцев возвращается горячая вода

Фото: пресс-служба филиала «Амурская генерация»

Специалисты Благовещенской ТЭЦ завершили ремонт тепломагистрали северо-западного района города. Благодаря этому в центральной части Благовещенска возобновилось горячее водоснабжение.

В ходе капитального ремонта специалисты заменили трубопровод диаметром 630 миллиметров по улице Заводской между улицами Мухина и Комсомольской на новый. Также на этом участке заменена часть строительных конструкций.

Энергетики уже начали заполнение тепломагистрали и нагрев теплоносителя. Горячая вода у потребителей, проживающих в районе от улицы Студенческой до улицы Островского между Станционной и Октябрьской появится 31 августа к 20:00, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация».

Как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения после 20:00 благовещенцев просят обращаться в свою управляющую компанию.

Следующее отключение горячей воды коснется всего города, за исключением тех домов, которые обслуживаются котельными. Гидравлические испытания пройдут с 17 по 18 сентября. Затем с 18 по 21 сентября будет проведена полная остановка тепловых сетей для проведения работ внутри станции.