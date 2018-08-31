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сегодня, 10:31 0

Австралиец нашёл два огромных языка на пляже

Австралиец нашёл два огромных языка на пляже
Фото: gfaclaims.com

Житель Австралии нашёл на побережье два огромных языка. Находки озадачили учёных.

Лиам Мерсер (Liam Mercer) из города Дарвин на севере страны обнаружил языки размером около 40 сантиметров во время прогулки по пляжу. Расстояние между находками составляло около 200 метров, и они «выглядели свежими». «Если присмотреться, то можно увидеть, что их отрезали. Но кому они принадлежали и как они здесь оказались?» – задумался австралиец.

Зоолог Кэрол Палмер (Carol Palmer) из Департамента природы и природных ресурсов заподозрила, что найденные языки принадлежали китам. Определить, почему языки оказались на суше и как погибли киты, доподлинно невозможно.

Палмер добавила, что, судя по размеру языков, они принадлежали небольшим китам вроде полосатиков Брайда или детенышам особей более крупных видов.

Зоолог предположила, что погубить их могли косатки, крокодилы или акулы. «Косатки часто убивают детенышей горбатых китов, а язык – это самая вкусная для них часть. В это время года горбатые киты как раз находятся неподалеку от нас и растят китят», – объяснила она, сообщает GFAclaims.ru.

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#животные #природа


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