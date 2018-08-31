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сегодня, 10:04 14

В России хотят обновить дизайн купюр, разработанных при Ельцине

В России хотят обновить дизайн купюр, разработанных при Ельцине
Фото: fedpress.ru

Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что Россия созрела для изменения дизайна рублевых купюр. По его словам, внешний вид нынешних банкнот был разработан больше 20 лет назад. В связи с этим дизайн купюр может быть обновлен на основе опыта разработки банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей.

Окончательное решение примет Банк России.

Как отмечают эксперты, переход на новые купюры – дорогая процедура. Только перенастройка всех банкоматов при появлении четырех-пяти купюр нового образца может обойтись в 1,5-2 миллиарда рублей. И это не считая счетных устройств и других IT-систем, с которыми они связаны, сообщает «Газета.ru».

Скорее всего, в основу изменений действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах номиналом 200 и 2 000 рублей, считает глава «Гознака». Он также отметил, что внедрение банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей происходит по мере потребности граждан. ЦБ не проводит «никаких специальных мероприятий по их скоростному внедрению или придерживанию».

Банк России представил купюры в 200 и 2 000 рублей в середине октября 2017 года. Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей – зеленый. На ней изображены основные символы Севастополя: на лицевой стороне нарисован памятник затопленным кораблям, а на оборотной вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2 000 рублей выполнена в синей цветовой гамме. На ее лицевой стороне – мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области.

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Пожалуй да, именно этого не хватало, чтобы оживить экономику страны.

  • Леонид 67

    Леонид 67
    2 часа назад

    Ох, не к добру это ВСЁ... Доллар "растёт", рубль "падает"... Дизайн "старый". Был бы рубль "твёрдой" валютой, так и не важно, какой у него дизайн. От него (дизайна) покупательская способность рубля не изменится.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Опять старые рубли отменят?

  • Alisa-3

    Alisa-3
    2 часа назад

    Деньги девать некуда? Или при этой акции хотят некоторую сумму в карман себе положить?

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Нули поубирают.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    О деноминации ставят вопрос. Естественно удобно перерисовать рубли. Поместить портрет Чубайса с Путиным. В любом случае пометят времена правления Путина как собака столб.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    и под шумок не много денег напечатают))) а не просто обновят

  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    2 часа назад

    мммм, дефолт близко...

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    на самом деле вид наших бумажек остался в прошлом. даже у бывших республик СССР деньги красивее наших рублей. тут больше этот момент оценивается, а не нули убирать или прочее. эти действия слишком прямолинейны и банальны, там наверху все делают намного хитрее. но самый главный вопрос и он уже здесь задавался: а зачем нам именно сейчас все это? кто спонсор? может эти затраты пустить на развитие и с полученных бонусов бурлящей экономики поменять дизайн билетов банка России? у нас сосед под боком, там экономика по сравнению с нами находится как минимум на орбите юпитера, но деньги используют старые. есть чему поучиться нашим генераторам идей по расходованию средств.

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    Nikodim

    на самом деле вид наших бумажек остался в прошлом. даже у бывших республик СССР деньги красивее наших рублей. тут больше этот момент оценивается, а не нули убирать или прочее. эти действия слишком прямолинейны и банальны, там наверху все делают намного хитрее. но самый главный вопрос и он уже здесь задавался: а зачем нам именно сейчас все это? кто спонсор? может эти затраты пустить на развитие и с полученных бонусов бурлящей экономики поменять дизайн билетов банка России? у нас сосед под боком, там экономика по сравнению с нами находится как минимум на орбите юпитера, но деньги используют старые. есть чему поучиться нашим генераторам идей по расходованию средств.



    На самом деле ни одно это перепечатывание де не не проходило без ущерба для народа.



  • aeroplan

    aeroplan
    49 минут назад

    Как грится "нужно бл.дей менять,а они койки переставляют"(с) Бакс -красотой не отличается,а вот жеж...всем странам нравится. Сделают наш рубль красавцем и он окрепнет,заматереет и перестанет быть деревянным? Тогда я согласен)))

  • Хмык

    Хмык
    47 минут назад

    aeroplan

    Как грится "нужно бл.дей менять,а они койки переставляют"(с) Бакс -красотой не отличается,а вот жеж...всем странам нравится. Сделают наш рубль красавцем и он окрепнет,заматереет и перестанет быть деревянным? Тогда я согласен)))



    Наверное решили его не из дерева делать а из дерьма. Чтобы отличался от других валют.



    Кстати, в Австралии купюры пластиковые



  • ЛайКа

    ЛайКа
    16 минут назад

    Идиоты, тля!

    Совсем заняться нечем

  • Довольный жизнью Конфуций

    Довольный жизнью Конфуций
    36 секунд назад

    Согласен. Пора. Освободиться. От лихих 90-х.

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