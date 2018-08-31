В России хотят обновить дизайн купюр, разработанных при Ельцине

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Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что Россия созрела для изменения дизайна рублевых купюр. По его словам, внешний вид нынешних банкнот был разработан больше 20 лет назад. В связи с этим дизайн купюр может быть обновлен на основе опыта разработки банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей.

Окончательное решение примет Банк России.

Как отмечают эксперты, переход на новые купюры – дорогая процедура. Только перенастройка всех банкоматов при появлении четырех-пяти купюр нового образца может обойтись в 1,5-2 миллиарда рублей. И это не считая счетных устройств и других IT-систем, с которыми они связаны, сообщает «Газета.ru».

Скорее всего, в основу изменений действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах номиналом 200 и 2 000 рублей, считает глава «Гознака». Он также отметил, что внедрение банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей происходит по мере потребности граждан. ЦБ не проводит «никаких специальных мероприятий по их скоростному внедрению или придерживанию».

Банк России представил купюры в 200 и 2 000 рублей в середине октября 2017 года. Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей – зеленый. На ней изображены основные символы Севастополя: на лицевой стороне нарисован памятник затопленным кораблям, а на оборотной вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2 000 рублей выполнена в синей цветовой гамме. На ее лицевой стороне – мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области.