В России хотят обновить дизайн купюр, разработанных при Ельцине
Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что Россия созрела для изменения дизайна рублевых купюр. По его словам, внешний вид нынешних банкнот был разработан больше 20 лет назад. В связи с этим дизайн купюр может быть обновлен на основе опыта разработки банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей.
Окончательное решение примет Банк России.
Как отмечают эксперты, переход на новые купюры – дорогая процедура. Только перенастройка всех банкоматов при появлении четырех-пяти купюр нового образца может обойтись в 1,5-2 миллиарда рублей. И это не считая счетных устройств и других IT-систем, с которыми они связаны, сообщает «Газета.ru».
Скорее всего, в основу изменений действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах номиналом 200 и 2 000 рублей, считает глава «Гознака». Он также отметил, что внедрение банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей происходит по мере потребности граждан. ЦБ не проводит «никаких специальных мероприятий по их скоростному внедрению или придерживанию».
Банк России представил купюры в 200 и 2 000 рублей в середине октября 2017 года. Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей – зеленый. На ней изображены основные символы Севастополя: на лицевой стороне нарисован памятник затопленным кораблям, а на оборотной вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2 000 рублей выполнена в синей цветовой гамме. На ее лицевой стороне – мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области.
Просмотров всего: 855