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В Приамурье китаец пойдёт под суд за незаконное пересечение границы

В Приамурье китаец пойдёт под суд за незаконное пересечение границы
Фото: cargolink.ru

Китаец, незаконно пересекший границу в Амурской области, пойдёт под суд. Он был взят под стражу в мае этого года. Уголовное дело направлено в суд.

Гражданин Китая, зная о том, что ему запрещён въезд на территорию РФ сроком на 5 лет, до 28 марта 2020 года, в соответствии с национальным законодательством КНР изменил свое имя и получил в своей стране новый заграничный паспорт. После чего в период с 9 апреля 2016 года по 10 марта 2018 года четыре раза незаконно пересекал границу РФ для работы по найму на период действия виз.

24 мая 2018 года гражданина КНР задержали правоохранительные органы, и суд заключил его под стражу.

29 августа 2018 года прокуратура города Благовещенска направила уголовное дело в городской суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовалось отделом дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

За совершение указанного преступления гражданину КНР судом может быть назначено наказание до 4 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Китай #происшествия #суды


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