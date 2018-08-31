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сегодня, 09:40 4

Количество авиабилетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток увеличат

Количество авиабилетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток увеличат
Фото: www.ato.ru

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая обсудила перспективы пассажирских авиаперевозок для жителей Дальнего Востока с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Яровая заявила: количество билетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток увеличат.

«Плоские» тарифы – это тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, они действуют в течение всего года. Авиабилеты по «плоским» тарифам дешевле, чем билеты по минимальному тарифу, их можно приобрести при перелете как в одну сторону, так и туда–обратно, но запрещено сдавать и изменять даты поездки.

«Общее количество билетов, реализуемых по «плоским» тарифам на всех дальневосточных направлениях, будет увеличено. Для Петропавловска-Камчатского на 10 %, для Хабаровска на 12 %, для Владивостока на 12 %, для Магадана на 8 %, для Южно-Сахалинска на 14 %, – перечислила Ирина Яровая. – Наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить для всего Дальнего Востока мобильность, доступность и преференции для дальневосточников по стоимости билетов».

При этом «Аэрофлот» действительно передаст часть рейсов дочерней авиакомпании «Россия». «"Аэрофлот", наряду с перелетами авиакомпанией «Россия», продолжит совершать ежедневные рейсы в Петропавловск-Камчатский, а также частично сохранит рейсы в Хабаровск и Владивосток. планируется, что "Россия" будет совершать все рейсы в Магадан и Южно-Сахалинск», – заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, главная причина перевода дальневосточных рейсов дочерней компании – это намерение сохранить и увеличить объем перевозок по самому экономичному и выгодному для граждан тарифу – «плоскому».

В программе «плоских» тарифов для ДФО участвуют Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск. Цена на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва – пункты ДФО составляет 25 000 рублей (туда-обратно), в одну сторону – 15 000 рублей. Размер тарифа на рейсах авиакомпании «Россия» дешевле: он установлен на уровне 22 000 рублей (туда-обратно) и 13 200 в одну сторону, включая все таксы и сборы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенск «Аэрофлот» уже давно не летает. В связи с обновлением самолетов на более крупные и современные, эта авиакомпания не могла пользоваться устаревшей взлетно-посадочной полосой Благовещенского аэропорта. «Аэрофлот» прекратил рейсы в столицу Приамурья в 2013 году. В 2015-м это же сделала его дочернее предприятие – «Россия». В 2019 году в Благовещенском аэропорту должно начаться строительство новой ВПП. Областные власти рассчитывали, что после этого компания вернется в Приамурье.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    От пакета до билета. Хоть кто то в Госдуме думает о ДВ, стоимость билетов уж точно завышена монополистами. Придут компании придет понижение цен. С обновлением аэропорта в скором времени думаю все будет гораздо лучше

  • invv

    invv
    1 час назад

    Строили-строили новый аэропорт, наконец построили, а оказывается никому он не нужен. Зачем деньги вбухали и немалые, если авиаперевозчики сюда летать не хотят.

  • ay

    ay
    54 минуты назад

    Чего там строили? Тридцать лет современную ВПП построить не могут. А вот буряты смогли. В 2015 начали и уже близки к финишу.

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    29 минут назад

    А говорили, что летать перестанут. А наоборот увеличивают. Главное, чтобы про Благовещенск не забыли)

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