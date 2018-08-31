Дорожные камеры начнут регистрировать отсутствие полиса ОСАГО: обзор прессы

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Памятник Минину и Пожарскому отправят на реставрацию; самой пьющей страной в мире назван Китай; в Греции снижен размер пенсии, а пенсионный возраст увеличен. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Информация из газеты «Известия», которая будет интересна автолюбителям. Здесь пишут, что с 1 сентября установленные на дорогах камеры начнут «отслеживать» отсутствие полиса ОСАГО. Нарушителям, уличенным в отсутствии страховки, грозит штраф в размере 800 рублей. Правда, пока выписывать его автовладельцу смогут не чаще одного раза в день. Как это будет выполнено технологически, не разъясняется, но рисковать, надеясь на «авось», думая, что пронесет, что до нашей глубинки это долго не дойдет, не стоит. Даже если по разу в день по 800 рублей – сколько набежит за месяц?

Напишут же такое

Отложив в задумчивости калькулятор, взял в руки «Российскую газету», сообщившую, что памятник Минину и Пожарскому – а это один из символов нашей страны – вскоре будет отправлен на реставрацию. Государственный исторический музей, которому памятник принадлежит, объявил сбор народных средств.

Многих возмутило, что деньги на реставрацию должен собирать народ, а не выделять государство. «Памятник Минину и Пожарскому должно восстанавливать государство, – считает известный писатель Захар Прилепин. – Давайте еще и Кремль на национальные деньги починим».

Думаю, многие согласятся с мнением влиятельного писателя; единственное, сочтут, что необходим не косметический ремонт Кремля, а качественное обновление его обитателей.

Летят утки

«Комсомольская правда», ссылаясь на медицинский журнал «Ланцет» рассказала о рейтинге стран с самой высокой смертностью населения от злоупотребления алкоголем. Лидером в нем стал Китай. Авторы рейтинга утверждают, что только за 2016 год от пьянства в Поднебесной умерло более 650 тысяч мужчин и почти 60 тысяч женщин. Следом за китайцами идут индусы – больше 330 тысяч смертей за тот же период. Ну а замыкает тройку лидеров Россия. В нашей стране от алкоголизма умерло 180 тысяч мужчин и 43 тысяч женщин. При этом, если брать в расчет численность населения, Россия может смело менять бронзу на золото.

Очень интересно

Давайте посмотрим, о чем пишет «Амурская правда». Пожалуй, самая читабельная публикация – о подозрениях на то, что глава Поярковского сельсовета Евгений Магаляс прикарманивает деньги. Госсредства попадают в этот карман через посреднические фирмы. Жаль, фотография, иллюстрирующая материал, черно-белая. Но можно догадаться, что снят он на фоне российского триколора. Что заставляет подумать, что не один он в России такой.

Также в номере

Еще в «Амурке» пишут о том, что В. Путин «Взял удар на себя». И пусть вас не вводят в заблуждение кавычки – это я просто процитировал заголовок. А то подумаете, что я сомневаюсь в самоотверженности нашего президента. Под названным заголовком речь идет о пенсиях. Именно в этом вопросе В.Путин и принял на себя удар.

А лично мне больше всего понравилась информация о том, что в Первомайском парке поселится осел. Будто вы на дорогах на них не насмотрелись.

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя». Очень большая площадь еженедельника посвящена пенсионной теме. Пишут, что в Греции размер пенсии снизили, а пенсионный возраст увеличили. Еще пишут, что в некоторых странах вообще не знают, что такое пенсия. Зато в Италии на 10 лет освободят от налогов пенсионеров (в том числе и иностранных), которые согласятся переехать в южные регионы страны (после обзора, пожалуй, задумаюсь).

Еще вы узнаете о том, какой возраст – по мнению ученых – считается самым счастливым, в котором наблюдается пик самооценки и самозначимости. Оказывается – 60 лет!

Но, думаю, учитывая наши пенсионные нововведения, пик счастья, вслед за пенсионным возрастом, несколько перенесется.