Амурчанин заказал в Китае партию синтетических наркотиков

Фото: Благовещенская таможня

Синтетические наркотики весом 200 граммов изъяли сотрудники Благовещенской таможни. Опасный груз прибыл в Благовещенск из Китая. Контрабанду пресекли совместно с сотрудниками Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как сообщает пресс-служба Благовещенской таможни, адресат, выписавший посылку, был задержан при ее получении. В отправлении обнаружили товар, запрещенный к обороту на территории России. Согласно экспертному заключению, это наркотическое средство общим весом более 200 граммов, что составляет примерно 1 000 разовых доз.

Как стало известно ИА «Амур.инфо» из достоверных источников, амурчанин являлся работником одного из предприятий Свободного. По неофициальным данным, он заказал наркотические средства в Китае и собирался заниматься их реализацией.

По факту незаконного перемещения наркотического средств в крупном размере через таможенную границу Благовещенской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках уголовного дела дознаватели Благовещенской таможни провели неотложные следственные действия.

Дальнейшее расследование преступления осуществляется Благовещенским линейным отделом МВД России на транспорте. Мужчине, задумавшему криминальный бизнес, грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере 500 000 рублей.

Как отмечают сотрудники Благовещенской таможни, с начала 2018 года это уже пятое уголовное дело, связанное с незаконной перевозкой наркотиков через государственную границу.