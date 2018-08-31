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сегодня, 08:49 9

В День знаний торговать алкоголем в Благовещенске не будут

В День знаний торговать алкоголем в Благовещенске не будут
Фото: ok.ru

1 сентября на территории Благовещенска будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Предпринимателей, ведущих розничную продажу алкогольной продукции на территории областного центра, уведомляет городское управление по развитию потребительского рынка и услуг. Этого требует закон Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области».

В соответствии с ним запрещена продажа алкогольной продукции в День знаний, 1 сентября (за исключением розничной продажи алкогольной продукции, связанной с оказанием услуг общественного питания).

Просмотров всего: 1571

#городская власть #дети #закон


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 дня назад



    В соответствии с ним запрещена продажа алкогольной продукции в День знаний, 1 сентября (за исключением розничной продажи алкогольной продукции, связанной с оказанием услуг общественного питания).



    Вроде и понятно что что-то запрещено, а не понятно что именно запрещено. Всякие "Пивоваровы" будут оказывать услуги общественного питания, я правильно понимаю? Дырочка в законе не просто так ведь оставлена.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 дня назад

    Надо запасаться, иначе день может пройти вхолостую

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 дня назад

    Старшеклассники уже запаслись.

  • банбан

    банбан
    3 дня назад

    первоклашки негодуют!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 дня назад

    банбан

    первоклашки негодуют!



  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    НЕЕЕЕЕТ!!!

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    вот сегодня вечером очереди будут во всяких столицах и виноводочных

  • ЛайКа

    ЛайКа
    12 минут назад

    Геральт

    вот сегодня вечером очереди будут во всяких столицах и виноводочных



    И прибыль! Купят даже те, кто не думал покупать))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    11 минут назад

    При чём с запасом, а потом "что добру пропадать?"

    Вот так нашу страну и спаивают!

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