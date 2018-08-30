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В Белогорске разыскивают женщину, подозреваемую в хищении денег (видео)

В Белогорске разыскивают женщину, подозреваемую в хищении денег (видео)

Полиция Белогорска разыскивает женщину, которую подозревают в преступлении. По информации правоохранителей, 24 августа поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в помещении аптеки ОАО «АмурФармация» на улице Вокзальной, обманом завладело 31 тысячей рублей.

В совершении преступления подозревается женщина, которой на вид около 30 лет. Она среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, волосы черные, немного ниже плеч. Была одета в белую футболку с рисунком на лицевой стороне, джинсовые шорты синего цвета. Представилась Юлией, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией об этой женщине, сообщить информацию по телефонам 02, 8 (41641) 2-07-53, 2-19-21.

Видео: Белогорск.рф

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#Белогорск #происшествия #криминал


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