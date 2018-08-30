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Умер народный артист СССР Иосиф Кобзон

Умер народный артист СССР Иосиф Кобзон
Фото: РИА Новости

30 августа скончался советский и российский певец, политик, педагог Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет.

Первым о случившемся сообщило издание «Комсомольская правда» в Twitter. Позже смерть певца подтвердили родственники, пишет издание «Говорит Москва». «Иосиф Давыдович скончался», – сказала помощник супруги певца ТАСС. Сообщения о смерти Кобзона также появились в микроблоге в Twitter сайта Вести.Ru. «Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет», – говорится в сообщении.

27 июля сообщалось о том, что Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Перед этим его перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из столичных больниц. Медики оценивали состояние певца как стабильно тяжёлое.

Супруга Кобзона Нелли настаивала, что госпитализация является лишь частью планового лечения, которое певец проходил раз в три месяца. Имелись в виду курсы химиотерапии, которым он подвергался в течение длительного времени. Народный артист боролся с раком с 2005 года, информирует News.ru.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области.

По информации «Взгляда», репертуар Кобзона включал около 3 тысяч песен, составивших музыкальную летопись второй половины 20 века. В их числе почти все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы» и другие.

Помимо выступления на эстраде Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.

Кобзон был членом правления Федерации еврейских общин России и президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Также он известен своей миротворческой и благотворительной деятельностью – проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.

Возглавлял Институт театрального искусства в Москве.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    35 минут назад

    ушла легенда

  • Nikodim

    Nikodim
    22 минуты назад

    вот это новость... глыба! как бы к нему не относились. его голос надолго останется с нами.

  • банбан

    банбан
    17 минут назад

    в израиле вроде место себе давненько выкупил

  • V.M.

    V.M.
    15 минут назад

    Спасибо, что вы были, Иосиф Давидович Кобзон, и пели для нас.

    Светлая память.

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