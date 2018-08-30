Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:13 0

Пассажирка поезда Кисловодск – Тында напала на полицейского

Пассажирка поезда Кисловодск – Тында напала на полицейского
Фото: vesti.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины – пассажирки поезда № 97 Кисловодск – Тында. Ей вменяют нападение на сотрудника полиции.

Инцидент произошел ночью 26 августа на станции Ростов-Главный. Находясь на перроне, женщина атаковала полицейского, ударив его кулаком в голову. Дальнейшие действия пассажирки были пресечены другими сотрудниками полиции, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

Как отмечается, пассажирка, напавшая на полицейского, следовала в вагоне № 10.

Просмотров всего: 151

#происшествия #транспорт #Тында


Происшествия

В Белогорске разыскивают женщину, подозреваемую в хищении денег (видео)
Общество

1 сентября наряды ДПС приблизят к образовательным учреждениям

Происшествия

В Ивановском районе полицейские изъяли у амурчанина 10 мешков с марихуаной
В России и мире

Беременная Эвелина Бледанс избила директора театра
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь