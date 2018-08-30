Пассажирка поезда Кисловодск – Тында напала на полицейского
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины – пассажирки поезда № 97 Кисловодск – Тында. Ей вменяют нападение на сотрудника полиции.
Инцидент произошел ночью 26 августа на станции Ростов-Главный. Находясь на перроне, женщина атаковала полицейского, ударив его кулаком в голову. Дальнейшие действия пассажирки были пресечены другими сотрудниками полиции, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.
Как отмечается, пассажирка, напавшая на полицейского, следовала в вагоне № 10.
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