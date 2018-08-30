В одном из зданий Белогорска могут возникнуть сложности с отоплением

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В Белогорске прошло совещание по передаче в собственность города административного здания предприятия-банкрота «19 центральный автомобильный ремонтный завод», являющегося собственностью Минобороны. Объект не имеет статуса жилого, но здесь проживают почти три десятка семей, в которых есть дети.

В преддверии очередного отопительного сезона в адрес главы города вновь стали поступать обращения с тревогой о предстоящей зиме и о перспективе выселения.

«Город давно готов принять это здание в муниципальную собственность, – говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. – На аудиоселекторе был поднят вопрос о переводе здания из нежилого в жилое. Но по факту представители завода заниматься этим не хотят. Белогорск в свою очередь готов принять объект в муниципальную собственность и без перевода, организовать эту процедуру мы можем и сами. Плюс узаконить проживание там людей. На что был получен ответ, что для передачи здания городу необходима процедура его продажи. Но приобретать объект муниципалитет не будет, мы можем только принять безвозмездно. Но завод готов его передать, если не смогут продать. По времени это займет минимум месяца четыре. Тем не менее, муниципалитет готов до факта передачи подключить объект к теплоснабжению, но с условием, что все потребители тепла, коммунальных ресурсов будут платить напрямую ресурсоснабжающим организациям, включая электроэнергию, а не заводу-банкроту, который собранные с жильцов деньги не перечисляет коммунальщикам».

Как рассказал директор Горэнерго Виталий Бардаш, в большинстве случаев договоры на поставку тепла заключены теми, кто живет в здании. Однако в зимний период приходится отапливать не только помещения, где живут люди (в среднем около тысячи квадратных метров), а еще и те, что не используются.

«Это порядка 2 тысяч "квадратов". И платить за это, судя по всему, никто не собирается, – отметил он. – Только за прошлый отопительный сезон Горэнерго понесло убытков на сумму в 700 тысяч рублей. Не говорю уже о том, что вложены средства области и города в размере 800 тысяч рублей на переподключение объекта на котельную "Южная"».

В администрации отмечают, что по факту в ЦАРЗ 19 имелась задолженность по заработной плате, платежам во внебюджетные фонды, за электричество.

«Денежные средства на погашение задолженности по зарплате поступали от реализации неликвидов, металлолома, сдачи в аренду площадей. Судьба всего остального, включая людей, проживающих в помещениях административного здания, отвечающих за ЦАРЗ мало волнует. Люди, которые следят за этим имуществом, более обеспокоены тем, как монетизировать то, что осталось от огромного завода. Впереди очередной отопительный сезон. Прошлый мы преодолели по этому, заострю внимание, негородскому объекту, приложив немало усилий. Представители же завода делают все возможное, чтобы выжить оттуда людей», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.