1 сентября наряды ДПС приблизят к образовательным учреждениям

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ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» опубликовал обращение, адресованное водителям и детям в преддверии начала нового учебного года. Как отмечается, 1 сентября тысячи детей и подростков пойдут в школу. К сожалению, за время летних каникул многие подзабыли ПДД и отвыкли от интенсивного городского движения.

Как рассказал врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Константин Пытиков, приходится констатировать, что с начала летних каникул произошло 32 ДТП с участием детей, в которых 34 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. По вине детей произошло 8 ДТП. По сравнению с прошлым годом количество ДТП по вине несовершеннолетних снизилось на 10 %.

За указанный период около 70 несовершеннолетних нарушили правила перехода проезжей части, и каждое нарушение могло закончиться дорожно-транспортным происшествием.

«Анализ ДТП с участием детей-пешеходов показывает, что преобладающее количество ДТП, в которых травмы получают дети-пешеходы, происходят по вине водителей транспортных средств, которые не предоставляют преимущество в движении при повороте налево (направо) на перекрестках и совершают наезды на детей на пешеходных переходах, выезжают на перекрестки на запрещающие сигналы светофора, не предоставляют преимущества в дворовых территориях», – отмечают в ведомстве.

С наступлением нового учебного года большое количество детей будет находиться на улицах по пути из дома в школу и обратно, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными, передвигаясь по дорогам. Необходимо сбавлять скорость в местах возможного появления несовершеннолетних: возле образовательных учреждений, торговых центров, а также приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам.

Правила дорожного движения обязывают водителей во время движения в светлое время суток включать фары ближнего света или дневные ходовые огни.

«Уважаемые взрослые, очень важно, чтобы вы сами были образцовыми участниками дорожного движения, независимо от того, кем вы являетесь – пешеходом, водителем или пассажиром! Соблюдайте дорожную культуру, показывайте детям только положительные примеры, ведь они постоянно смотрят на вас, на ваше поведение! Мы вместе должны сделать все, чтобы наши дети были живы и здоровы!» – говорится в сообщении ОГИБДД.

Госавтоинспекция со своей стороны предпринимает все возможные меры для предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах. Сотрудники регулярно проводят разъяснительную работу с родителями-правонарушителями, посещают образовательные организации, общаясь с самыми юными участниками дорожного движения. «Однако мы все прекрасно понимаем, что решить проблему мы сможем только совместными усилиями», – подчеркивают в ведомстве.

В сообщении говорится, что 1 сентября наряды ДПС будут приближены к образовательным учреждениям для обеспечения правопорядка.

«Дорогие ребята! Госавтоинспекция от всей души поздравляем вас с Днем знаний, и пусть все ваши дороги будут безопасными», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в сентябре во всех образовательных организациях Благовещенска и Благовещенского района будут проведены родительские собрания, в которых примут участие сотрудники ГИБДД. Также в сентябре сотрудниками по пропаганде БДД с учащимися первых классов будут проведены уличные занятия по изучению улично-дорожной сети около их образовательного учреждения.