Амурчане настороженно отнеслись к очередным изменениям в пенсионной реформе

Также Путин предложил смягчить законопроект для целого ряда категорий населения и защитить людей предпенсионного возраста от увольнений.

«Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», – сказал Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении к россиянам.

Мужчинам пенсионный возраст повысят до 65 лет. Не коснется нововведение, в частности, работников опасных и вредных производств, членов летного состава гражданской авиации, водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, одного из родителей инвалидов с детства.

«Эти категории граждан представлены у нас в Амурской области. Это многодетные матери, матери, родившие двух и более детей в северных территориях, это люди, работающие по профессиям, связанным с вредными условиями труда. Кроме того, в обращении президента было отмечено, что для тех граждан, которые выйдут на пенсию в ближайшие два года, срок выхода на пенсию будет сокращен на полгода. У нас таких амурчан более 12 тысяч», – говорит управляющий ОПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Президент предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение сотрудника за 5 лет до пенсии. В результате, обещают власти, пенсии увеличатся в среднем на тысячу рублей. Сегодня их средний размер в Амурской области – чуть больше 14 тысяч. Минимальное пенсионное пособие – примерно 8 700 рублей.

В целом к пенсионным нововведениям амурчане относятся настороженно. «Конечно, против. Год назад говорили одно, теперь другое. Это гнобление народа», – сказал один из участников опроса, проведенного ТК «Альфа-канал» на улицах Благовещенска. «Женщина не доживет до пенсионного возраста. Уровень жизни какой у нас сейчас?» – сказала горожанка. «Я считаю, можно было бы высчитывать не 13 % подоходный налог, а 30 % – с миллионеров. Правильно, с кого взять – только с пенсионеров», – высказалась еще одна женщина.

Впереди второе чтение законопроекта в Госдуме и подписание закона президентом.

Как сообщало Амур.инфо, 19 июля предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе прошел первое чтение в Госдуме. В частности, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью.