В Ивановском районе полицейские изъяли у амурчанина 10 мешков с марихуаной

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В окрестностях одного из сел Ивановского района полицейские задержали местного жителя. У него обнаружили 10 мешков с растительной массой с признаками дикорастущей конопли.

Ранее сотрудникам полиции Ивановского района поступила информация, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При проверке сообщение подтвердилось.

Гражданин 1980 года рождения был задержан. В мешках, согласно проведенному химическому исследованию, оказались части растения конопля, содержащие наркотическое средство – тетрагидроканнабинол. Общая масса растений – более 12 килограммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.