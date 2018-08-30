Беременная Эвелина Бледанс избила директора театра
На съёмках программы «Прямой эфир» произошло непредвиденное. Эвелина Бледанс набросилась на Елену Лебедеву, которая является директором театра «Наш».
Зрители телешоу рассказали, что Бледанс набросилась на женщину с кулаками и пыталась ударить по лицу гостью программы.
О случившемся сама Лебедева рассказала своим подписчикам в соцсетях.
«Сегодня Бледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», – рассказала она.
Недавно под камерами программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Эвелина прошла процедуру искусственного оплодотворения, заявив, что не боится стать матерью-одиночкой и ребёнок у неё будет исключительно для себя. Женщин также заявила, что хочет, чтобы это была дочка. Роды запланированы на конец весны 2019 года, сообщает «Комсомольская правда».
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