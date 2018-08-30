Беременная Эвелина Бледанс избила директора театра

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На съёмках программы «Прямой эфир» произошло непредвиденное. Эвелина Бледанс набросилась на Елену Лебедеву, которая является директором театра «Наш».

Зрители телешоу рассказали, что Бледанс набросилась на женщину с кулаками и пыталась ударить по лицу гостью программы.

О случившемся сама Лебедева рассказала своим подписчикам в соцсетях.

«Сегодня Бледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», – рассказала она.

Недавно под камерами программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Эвелина прошла процедуру искусственного оплодотворения, заявив, что не боится стать матерью-одиночкой и ребёнок у неё будет исключительно для себя. Женщин также заявила, что хочет, чтобы это была дочка. Роды запланированы на конец весны 2019 года, сообщает «Комсомольская правда».