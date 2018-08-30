Собака плыла 5 километров к суше

Фото: mysuncoast.com

Собака, упавшая с яхты во время шторма, сумела проплыть пять километров и выбралась на сушу. Сам хозяин собаки потерял сознание.

Шейн Хэйл (Shane Hale) из американского города Сарасота, штат Флорида, хотел обойти под парусом весь мир. С собой путешественник взял только пса по кличке Харли, которого завел пять лет назад.

Когда путешественник проплывал побережье Флориды, судно попало в сильный шторм. Двигатель отказал и яхта металась под порывами ветра. В один из порывов сломалась мачта, она ударила Хэйла в затылок, и тот потерял сознание.

Когда мужчина очнулся, Харли нигде не было. Во время шторма волны смыли собаку за борт. Хэйл связался с береговой охраной и стал ждать спасения. Хотя буря уничтожила яхту, на которую он потратил все сбережения, его беспокоил только пропавший пес.

«Хозяин был совершенно непоколебим, – рассказывает капитан буксира, который приплыл на помощь Хэйлу. – Говорит: "Надо найти собаку. Плюньте на корабль, мне нужна только собака". Вы не представляете, в каком смятении он был».

Прибыв на сушу, мужчина написал в социальных сетях о том, что ищет свою собаку. Менее чем через сутки ему позвонил человек, который нашел Харли на пляже. Собака сумела проплыть пять километров среди трехметровых волн и благополучно добралась до суши, сообщает «Лента.ру».