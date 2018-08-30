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сегодня, 17:12 5

В Приамурье будут повышать пенсионную грамотность учащихся

В Приамурье будут повышать пенсионную грамотность учащихся
Фото: pfrf.ru

В Амурскую область поступили 7 000 учебников «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Их передадут в библиотеки школ и колледжей. Учебные пособия будут использоваться на занятиях в рамках образовательной программы «Повышение пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи России».

Эта программа стартует 25 сентября одновременно во всех регионах страны.

«Образовательная программа Пенсионного фонда очень хорошо вписывается в курс обществознания, которое изучают в 9-11 классах школ, а также на младших курсах колледжей. Наши специалисты готовы очень доступно разъяснить, как правильно начинать трудовую деятельность, чтобы не потерять в стаже и отчислениях в будущем. Порой для права на пенсию бывает важен даже один день. Сейчас в школах и колледжах очень развита факультативная работа. Поэтому мы готовы помочь школьникам и студентам в предоставлении материалов о пенсионном обеспечении для написания рефератов и курсовых работ», – говорит управляющий отделением ПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Вместе с учебниками в регион поступили различные полиграфические материалы о пенсии.

Централизованно полиграфией Пенсионный фонд начал снабжать регионы с 2009 года. Как сообщается на сайте ПФР, это намного дешевле, чем изготавливать ее на местах. Таким образом, местные подразделения федерального ведомства не несут никаких затрат.

Специалисты отмечают, что за эти 10 лет уровень знаний по пенсионному и социальному обеспечению у амурчан вырос. В частности, уже 60 % населения Амурской области активно пользуются Единым порталом государственных услуг, и сервисы Пенсионного фонда – в тройке лидеров по популярности.

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#образование #пенсии


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Самое смешное будет, если в этих учебниках уже будут все вчерашние поправки Путина, или дата издания годичной давности.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Тоже подумала, что придется каждый год редактировать. Хотя выпускают же каждый год учебники математики, хотя 5 в известном примере все равно не становится. И мы все знаем почему.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Пишут о том, чего не будет. Дарагие рассияне, панимаешь, кидали вас, кидаем и будем кидать. Издатели:Медвепуты.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    учите дети рабов устав своего поведения

  • Алиса65

    Алиса65
    38 минут назад

    Пенсионерам только и дел, что учиться...Раньше внуков учили, а сейчас, пока пенсия и внуки выросли, а то и не доживёшь, особенно сочувствую мужчинам.

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