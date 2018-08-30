В Приамурье будут повышать пенсионную грамотность учащихся

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В Амурскую область поступили 7 000 учебников «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Их передадут в библиотеки школ и колледжей. Учебные пособия будут использоваться на занятиях в рамках образовательной программы «Повышение пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи России».

Эта программа стартует 25 сентября одновременно во всех регионах страны.

«Образовательная программа Пенсионного фонда очень хорошо вписывается в курс обществознания, которое изучают в 9-11 классах школ, а также на младших курсах колледжей. Наши специалисты готовы очень доступно разъяснить, как правильно начинать трудовую деятельность, чтобы не потерять в стаже и отчислениях в будущем. Порой для права на пенсию бывает важен даже один день. Сейчас в школах и колледжах очень развита факультативная работа. Поэтому мы готовы помочь школьникам и студентам в предоставлении материалов о пенсионном обеспечении для написания рефератов и курсовых работ», – говорит управляющий отделением ПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Вместе с учебниками в регион поступили различные полиграфические материалы о пенсии.

Централизованно полиграфией Пенсионный фонд начал снабжать регионы с 2009 года. Как сообщается на сайте ПФР, это намного дешевле, чем изготавливать ее на местах. Таким образом, местные подразделения федерального ведомства не несут никаких затрат.

Специалисты отмечают, что за эти 10 лет уровень знаний по пенсионному и социальному обеспечению у амурчан вырос. В частности, уже 60 % населения Амурской области активно пользуются Единым порталом государственных услуг, и сервисы Пенсионного фонда – в тройке лидеров по популярности.