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В Мазановском районе открытым пламенем горел жилой дом

В Мазановском районе открытым пламенем горел жилой дом
Фото: www.kurer-sreda.ru

В четверг ночью, 30 августа, в селе Богословка Мазановского района загорелся двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:42. К месту сразу были направлены подразделения добровольной пожарной дружины села Богословка и пожарного поста села Угловое.

Через 10 минут огнеборцы прибыли на место. На момент прибытия первых подразделений горела кровля жилого дома открытым пламенем. 16 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. В результате дом поврежден по всей площади. Причина и виновник устанавливаются. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия


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