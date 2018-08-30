В Мазановском районе открытым пламенем горел жилой дом

Фото: www.kurer-sreda.ru

В четверг ночью, 30 августа, в селе Богословка Мазановского района загорелся двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:42. К месту сразу были направлены подразделения добровольной пожарной дружины села Богословка и пожарного поста села Угловое.

Через 10 минут огнеборцы прибыли на место. На момент прибытия первых подразделений горела кровля жилого дома открытым пламенем. 16 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. В результате дом поврежден по всей площади. Причина и виновник устанавливаются. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Просмотров всего: 215

#МЧС #пожары #происшествия

Василий Кленин