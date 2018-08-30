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сегодня, 16:52 12

Амурчане ждут предполагаемого падения рубля с оптимизмом

Амурчане ждут предполагаемого падения рубля с оптимизмом
Фото: thekievtimes.ua

Финансовые эксперты прогнозируют падение рубля. По некоторым оценкам, уже в сентябре доллар может достичь 80 рублей. В этом случае вырастут цены на импортные товары, дороже станет отдых за границей. Сегодня доллар стоит почти 68 рублей. Амурчане рассуждают, стоит ли покупать валюту.

Рублю падать, доллару расти – тревожными прогнозами пестрят федеральные СМИ. По данным финансистов, осенью доллар может подняться до 80 рублей, а по самому худшему сценарию, и до 100 рублей.

«Полагаю, что к концу сентября пара доллар–рубль вполне может коснуться отметки 71, евро – 80,5 рубля», – предполагает директор развития сети управляющей компании «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.

«Сентябрь для российской валюты будет жарким. Мы можем увидеть преодоление психологических уровней 70 и 80 рублей против доллара и евро соответственно. А это может указывать дальнейший путь на 80 за доллар и 90 рублей за евро», – отмечает руководитель аналитического департамента финансовой компании «ФинИст» Екатерина Туманова.

«На фоне геополитической и экономической ситуации для рубля больше негативных факторов, нежели позитивных. Индекс доллара начинает укрепляться по отношению к остальным валютам. И ожидаемое повышение ставки федеральной резервной системы США подольет масла в огонь», – считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

На ослабление рубля может повлиять новый пакет американских санкций. Кроме того, по мнению специалистов, рубль обесценивает то, что государство скупает иностранную валюту в резервы. Если прогнозы оправдаются, вырастут цены на заграничный отдых и импортные товары. В Приамурье, по данным статистики, это автомобили, сельхозсырье, продовольствие, металлы и текстиль.

Съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» вышла на улицы Благовещенска, чтобы узнать мнение прохожих о прогнозируемом росте доллара.

«Спокойно отношусь, потому что завтра он падает, потом поднимается. Расстраиваться по этому поводу вообще не надо», – говорит женщина.

«Я не богат. В общем-то, что есть, то мое. Как карта ляжет, так и выживем. Скажется – переживем», – оптимистично настроен мужчина.

«Нас это сильно, наверное, не коснется. Все-таки у нас отношения идут в рублях, мы живем в Амурской области. Если нас коснется, то только юань. Сами понимаете, приграничное государство – это Китай», – объясняет девушка.

«Я верю в Россию, – признается мужчина. – Рубль будет крепок».

«Все нормально. Скоро все изменится, ничего нового не произойдет, все опять поменяется в скором будущем», – пророчит автомобилист.

Падение рубля сыграет на руку предпринимателям, которые занимаются экспортом, считает председатель общественной организации «Опора России» Борис Белобородов. Амурские компании поставляют в другие страны древесину, минеральные и продовольственные товары, сельхозсырье. В 2017 году экспорт товаров составил почти 60 % от общего внешнеторгового оборота. Это на 7,5 процента меньше, чем в 2016-м.

«Что касается экспортеров, то здесь обратная ситуация – это выгодно для экспортеров, потому что за ту же стоимость иностранной валюты экспортируемых российских товаров, в рублях наши экспортеры будут получать больше. И это, наверное, единственный положительный, но очень существенный эффект от возможного удешевления нашего рубля», – считает Борис Леонидович.

С ростом доллара увеличатся таможенные пошлины в федеральный бюджет. Пока же один доллар стоит почти 68 рублей, евро – около 80-ти. При самых оптимистичных прогнозах рубль этой осенью устоит. Буквально накануне он подрос на фоне обращения Путина.

Кроме того, Центробанк пока прекратил покупать валюту для стабилизации курса рубля. Поэтому, если сбережения есть, хранить их финансовые эксперты советуют в соотношении 50 на 50.

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#экономика


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    «Нас это сильно, наверное, не коснется. Все-таки у нас отношения идут в рублях, мы живем в Амурской области. Если нас коснется, то только юань. Сами понимаете, приграничное государство – это Китай», – объясняет девушка.



    В сказке живет девушка. Больше половины товаров на полках магазинов напрямую зависит от доллара. Так же надо учесть тот факт, что это не доллар растет, а рубль падает, падает по отношению ко всем валютам.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад



    Амурчане ждут предполагаемого падения рубля с оптимизмом



    Оптимизм, это всё, что осталось у амурчан.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    с радостью даже ждем, с радостью

  • aeroplan

    aeroplan
    2 часа назад

    С оптимизмом,Карл! Это все,что нужно знать о населении Роиссии.)))

    пысы: Амуринфа своими заголовками пробивает очередное дно.

  • Mark1204

    Mark1204
    2 часа назад

    Амуринфо, вы вообще в своём уме?

  • КП

    КП
    2 часа назад

    У вас зарплата в валюте? Если в рублях, то повода к оптимизму нет никакого.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    у амуринфо заголовки просто огонь

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Sapsanische

    с радостью даже ждем, с радостью



    По 70 покупали?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Noir



    «Нас это сильно, наверное, не коснется. Все-таки у нас отношения идут в рублях, мы живем в Амурской области. Если нас коснется, то только юань. Сами понимаете, приграничное государство – это Китай», – объясняет девушка.



    В сказке живет девушка. Больше половины товаров на полках магазинов напрямую зависит от доллара. Так же надо учесть тот факт, что это не доллар растет, а рубль падает, падает по отношению ко всем валютам.



    не только товары, но и услуги: покрасить волосы или машину - все расходники в долларах.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    нефть дорожает-по закону доллар должен подешеветь-этого не происхлодит потому что правительство массово производит его закупки

  • Алиса65

    Алиса65
    30 минут назад

    Этот опрос напоминает анекдот: 100 человек опросили,почти все оптимисты, а остальное население России опросить забыли.

  • банбан

    банбан
    9 минут назад

    мдя/безграмотность финансовая

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