Организаторы зоофорума «Амур» приглашают к участию организации и частных лиц

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В Благовещенске продолжают принимать заявки на участие в зоофоруме «Амур». Организаторы приглашают организации и частных лиц, чтобы вместе проанализировать проблемы и разработать предложения в нормативно-правовую базу, наметить пути сотрудничества и взаимодействия в вопросе безнадзорных животных.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», зоофорум «Амур» состоится в следующий четверг, 6 сентября, в главном корпусе Дальневосточного государственного аграрного университета. На дискуссионных площадках обсудят различные вопросы, в том числе нормативно-правовое регулирование в сфере обращения с животными, проблемы и перспективы работы зоозащитных организаций, этические и правовые аспекты общественного контроля в сфере обращения с животными и другое.

На зоофорум «Амур» приедут специалисты-ветеринары из Москвы и Санкт-Петербурга. Они расскажут о современных методах диагностики и лечения животных. Ветеринарные клиники, клубы собаководства, объединения зоозащитников проведут презентации, в частности, представят проекты, направленые на сокращение численности бездомных животных. Здесь же устроят выставку художественных работ и благотворительную ярмарку. Все желающие смогут принять участие в благотворительной фотосессии с животными. А на фотовыставке «Найди меня» кто-то найдет себе друга из числа питомцев приюта «Остров спасения».

Чтобы подать заявку на участие в зоофоруме «Амур», необходимо указать, в какой из экспозиций и дискуссионных площадок планируется принять участие, а также сообщить свои контактные данные – фамилию, имя, отчество, номер телефона, название организации и должность, если участник представляет юридическое лицо. Письмо направляется на электронный адрес zooforum.amur.18@mail.ru.