Суд арестовал бывшего директора «Дальспецстроя» Юрия Волкодава

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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего начальника «Дальспецстроя» (ныне ФГУП «ГВСУ № 6»). Юрия Волкодава обвиняют в коррупции.

«Суд избрал в отношении Волкодава меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, Юрию Волкодаву предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). По данным следствия, экс-глава «Дальспецстроя» заключил контракты на закупку стройматериалов и переплатил поставщикам не менее 100 миллионов рублей. Волкодав возглавлял организацию в 2016 году. Сейчас в отношении ГВСУ № 6 введена процедура внешнего управления.

Ранее сообщалось, что возглавлявший до Волкодава «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер Владимир Ашихмин, сын Хризмана и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов осуждены Дальневосточным окружным военным судом за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный. Они получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса 5,1 миллиарда рублей. Адвокаты осужденных обжаловали приговор. Решение по апелляции еще не принято.