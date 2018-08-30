В России разработают четкие нормы для определения аварийности домов

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Минстрой России разработает нормы признания многоквартирных домов аварийными. До конца 2019 года создадут шаблоны, в которых будут прописаны все необходимые условия и которыми должны руководствоваться специалисты, определяющие степень износа построек.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, ведомство также собирается создать регламент для оценки технического состояния несущих конструкций.

Отмечается, что четкие параметры износа помогут облегчить ликвидацию фактического объема опасного для проживания жилья.

На данный момент таких критериев не существует, каждый дом исследуется в индивидуальном случае. Имеются только примерные показатели изношенности, среди которых искривление фундамента, несущих конструкций с угрозой обрушения здания, а также серьезные повреждения дома из-за каких-либо аварий.

Напомним, по последним данным, на расселение аварийного жилья в течение ближайших шести лет необходимо 310,9 миллиарда рублей, из которых 212,5 миллиарда будут выделены из федерального бюджета.