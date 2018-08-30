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сегодня, 16:11 0

Количество пассажиров на детской железной дороге в Приамурье выросло на 11 %

Количество пассажиров на детской железной дороге в Приамурье выросло на 11 %
Фото: пресс-служба ЗабЖД

На Свободненской детской железной дороге завершился 78-й сезон летних пассажирских перевозок. С июня по август юные железнодорожники организовали движение 243 пар поездов, перевезли 17,2 тысячи пассажиров, что выше показателя предыдущего года на 11 %.

За это время на малой магистрали прошли практику 998 юных железнодорожников, в том числе 490 ребят из школ населенных пунктов при станциях Забайкальской железной дороги: Ерофей Павлович, Уруша, Сковородино, Магдагачи, Ушумун, Шимановск, Белогорск, Бурея, Завитая.

Летом ребята осваивали профессии машиниста тепловоза, проводника вагона, дежурного по станции, дежурного по вокзалу, ревизора, осмотрщика вагонов.

Свободненская детская железная дорога является единственным в Амурской области центром по профессиональной ориентации в сфере железнодорожного транспорта среди детей и подростков. Ежегодно здесь бесплатно обучаются более полутора тысяч школьников. Для многих ребят детская магистраль стала отправной точкой в получении профессии железнодорожника. В этом году в отраслевые высшие и среднеспециальные профессиональные учебные заведения зачислено 62 воспитанника детской магистрали, сообщает ЗабЖД.

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#дети #Свободный #транспорт


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