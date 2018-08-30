В Приамурье для молодежи открываются громадные перспективы

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Врио губернатора Приамурья Василий Орлов встретился со студентами и молодыми преподавателями. Встреча состоялась в рамках областного молодежного образовательного слета «Студенческий лагерь энергичной молодежи» (СЛЭМ).

СЛЭМ проходит в Благовещенске. Участие в нем принимают 60 студентов из 4 образовательных организаций высшего образования и 10 профессиональных образовательных организаций Амурской области.

СЛЭМ до 2007 года был ежегодным, затем традиция прервалась. «Спустя 11 лет мы решили вновь провести "СЛЭМ", потому что убеждены, что такие мероприятия крайне важны для развития и самореализации студентов. На предложенных образовательных площадках участники не только обмениваются опытом, но и приобретают новые практические знания», – говорит начальник молодежной политики министерства образования и науки Приамурья Вячеслав Иванов.

На встрече ребята спрашивали, можно ли получить поддержку правительства, касающуюся предоставления помещений и средств на проведение различных мероприятий. «Необходимо такие инициативы поддерживать. Давайте пообсуждаем, как вы видите эту поддержку и как сделать ее эффективной», – предложил Василий Орлов.

Интересовались молодые люди и строительством моста через Зею.

«Я надеюсь, что он будет строиться. Эту тему обсуждаем, в том числе недавно с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он дал поручение проработать строительство моста. Есть понимание с федеральным минтрансом о том, что мост необходим сразу по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что мост, который сейчас есть, перегружен по сравнению с нагрузкой, которую планировали при его строительстве. Техническое его состояние удовлетворительное, его регулярно обследуют, он угрозы жизни не представляет, но при этом мы понимаем, что он стареет, рано или поздно его надо будет поставить на ремонт. Но нет альтернативной дороги. Ближайший объезд – через Свободный. Более того, та транспортная инфраструктура, которая была до этого моста – паромная переправа, на сегодняшний день разрушена. Это вторая причина – необходимость ремонта со временем. Третья причина – это новый мост, который строится в Китай, который даст дополнительный трафик на старый мост, – пояснил Василий Орлов. – Что по мосту можно предварительно сказать: его стоимость – около 20 миллиардов рублей. Проектная документация изготовлена, и на нее имеется государственная экспертиза. Мы, в принципе, готовы к его строительству, если Федерация выделит на это средства. У нас есть понимание и желание строить, у нас поручение от высшего руководства страны – премьер-министра. Прорабатываем с профильным министерством. Я не люблю заранее что-то обещать. Говорю, что работа ведется интенсивно, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем озвучить конкретные планы».

На встрече к главе Приамурья обратились ребята из инициативной группы «Молодежный парламент». Василий Орлов предложил переформатировать «Парламент» в «Молодежное правительство». «Я ставил задачу, что необходимо делать программу "Дублер" и под каждого руководителя набирать, по сути, наставляя, новых специалистов для того, чтобы иметь кадровый резерв. С этой точки зрения "Молодежное правительство" будет очень эффективной вещью», – аргументировал Василий Орлов.

Он поинтересовался, если ли среди присутствующих ребята, принимавшие участие в проекте «Лидеры России». «Тех ребят, кто в топе конкурса "Лидеры России", возьмем на "карандаш" и будем их учитывать при формировании кадрового резерва правительства области», – сказал врио губернатора.

Был вопрос и о том, каковы планы на молодых специалистов в Амурской области. «В регионе сейчас беспрецедентная в нашей истории ситуация, когда создаются сразу несколько крупнейших для страны рынков труда для молодежи. Молодежь – это единственная, по сути, категория, которая способна свободно, на "ты" разговаривать на цифровизированном языке. Технологии, которые сюда заходят – космодром и газовый проект – они цифровизированны. Поэтому молодежь точно будет востребована, и это тот случай, когда из Амурской области можно будет не уезжать. Эти проекты создают громадные перспективы», – ответил врио губернатора.