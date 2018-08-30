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Главпочтамт в Благовещенске подключился к ЕАС – люди жалуются на очереди

Главпочтамт в Благовещенске подключился к ЕАС – люди жалуются на очереди
Фото: ria.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который рассказал, что очень долго не мог отправить на «Почте России» посылку, потому что почтовики начали использовать «какую-то программу». В областном филиале «Почты России» заметили, что новая система вскоре ускорит обслуживание.

Читатель ИА «Амур.инфо» сообщили, что простоял на почте с посылкой полтора часа, а люди, стоявшие перед ним говорили, что стояли два с половиной часа. По его словам, причина столь медленного обслуживания – новая программа, которая требует введения полной информации об отправителе и получателе.

В пресс-службе областного отделения «Почты России» подтвердили, что действительно отделения связи в Приамурье окончательно подключились к Единой автоматизированной системе (ЕАС). Последними на нее перешли благовещенский Центр выдачи посылок (ЦВПП) и Главпочтамт (улица Пионерская, 27).

«Единая автоматизированная система разработана по принципу одного окна и заменяет 15 различных программ, которые использовались в почтовых отделениях ранее. Она позволит значительно повысить качество обслуживания посетителей, обеспечить надежность и информационную безопасность проводимых операций», – пояснили в пресс-службе.

Удобный интерфейс программного обеспечения, упрощенный выбор тарификации пересылки почтовых отправлений значительно сократят время оказания услуг.

«Благодаря синхронизации системы с базой почтовых отправлений нашим клиентам будет удобнее отследить статус своего отправления, кроме того, после полного освоения сотрудниками новой программы все востребованные у населения услуги будут оказываться значительно быстрее», – отметила заместитель директора по операционному управлению Ольга Понкратьева.

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#связь #технологии


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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    53 минуты назад

    короче программа для ускорения все замедляет

    в стиле почты россии

  • Serebro

    Serebro
    14 минут назад

    Может быть и прога тормозит, но и оператору надо отдать должное. Тоже недавно отправляла посылку. Силид пожилая женщина на приёмке - самый продвинутый тормоз из всех операторов, которых я видела на приёмке в силу своей профессии. Есть девочки-операторы просто мисс-скорость, но эта черепаха - это нечто. Неудивительно, что и прога тормозит и очередь стоит по 4 часа. Верните оператора- Медведеву! Супер оператор!

  • Serebro

    Serebro
    13 минут назад

    *сидит

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    9 минут назад

    SerebroМожет быть и прога тормозит, но и оператору надо отдать должное. Тоже недавно отправляла посылку. Силид пожилая женщина на приёмке - самый продвинутый тормоз из всех операторов, которых я видела на приёмке в силу своей профессии. Есть девочки-операторы просто мисс-скорость, но эта черепаха - это нечто. Неудивительно, что и прога тормозит и очередь стоит по 4 часа. Верните оператора- Медведеву! Супер оператор!


    А ну ка не гнать на пожилых,им еще до пенсии как до луны пешком,а президент сказал,что это лучшие специалисты!Скоро они будут везде!

  • Nakamura

    Nakamura
    2 минуты назад

    Эта не та ли Понкратьева, что завмагом детского магазина работала? ))) Если да, почте "очень повезло" со "специалистом")))

    Они сначала внедряют программу, а потом сотрудники начинают ее осваивать)))

    Могу поспорить, что с такими заместителями директора,)) качесво услуг будет только ухудшаться

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