Главпочтамт в Благовещенске подключился к ЕАС – люди жалуются на очереди

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который рассказал, что очень долго не мог отправить на «Почте России» посылку, потому что почтовики начали использовать «какую-то программу». В областном филиале «Почты России» заметили, что новая система вскоре ускорит обслуживание.

Читатель ИА «Амур.инфо» сообщили, что простоял на почте с посылкой полтора часа, а люди, стоявшие перед ним говорили, что стояли два с половиной часа. По его словам, причина столь медленного обслуживания – новая программа, которая требует введения полной информации об отправителе и получателе.

В пресс-службе областного отделения «Почты России» подтвердили, что действительно отделения связи в Приамурье окончательно подключились к Единой автоматизированной системе (ЕАС). Последними на нее перешли благовещенский Центр выдачи посылок (ЦВПП) и Главпочтамт (улица Пионерская, 27).

«Единая автоматизированная система разработана по принципу одного окна и заменяет 15 различных программ, которые использовались в почтовых отделениях ранее. Она позволит значительно повысить качество обслуживания посетителей, обеспечить надежность и информационную безопасность проводимых операций», – пояснили в пресс-службе.

Удобный интерфейс программного обеспечения, упрощенный выбор тарификации пересылки почтовых отправлений значительно сократят время оказания услуг.

«Благодаря синхронизации системы с базой почтовых отправлений нашим клиентам будет удобнее отследить статус своего отправления, кроме того, после полного освоения сотрудниками новой программы все востребованные у населения услуги будут оказываться значительно быстрее», – отметила заместитель директора по операционному управлению Ольга Понкратьева.