Многодетная благовещенка собирает в школу учеников коррекционных классов

Жительница Благовещенска, многодетная мама Татьяна Каримова, на свои деньги собирает в школу чужих детей. Она покупает канцелярию для учеников коррекционных классов школы № 2. Это дети из малообеспеченных и неполных семей.

В последние дни августа Татьяна Каримова стала завсегдатаем канцелярского магазина. Женщина покупает тетради, ручки, карандаши и другие школьные принадлежности. В сентябре их отдадут ученикам коррекционных классов школы № 2 – ребятам из неполных и малообеспеченных семей. В среднем на канцелярию перед новым учебным годом Татьяна тратит около 2 000 рублей. Так она помогает детям на протяжении пяти лет. «Учитель в начале года уже смотрит, какой ребенок в чем нуждается. К сожалению, таких детей очень много, поэтому чем могу, тем помогаю», – объясняет Татьяна.

Помогать ученикам с канцелярией Татьяна решила, когда ее старший сын Карим стал первоклассником. У мальчика приобретенная энцефалопатия. В результате поражения головного мозга ребенок соображает немного медленнее, чем его сверстники. О диагнозе сына Татьяна узнала, когда ему было четыре года. У дочери Маши тоже есть отклонение в развитии. А младший сын Кирилл – здоровый ребенок. «Дочь, несмотря на свой диагноз, изучает китайский язык. Старший сын, Карим, учится в классе МЧС. На самом деле, такие дети не умеют кого-то оскорблять, они не знают сарказма, не понимают, когда их обижают», – говорит мама.

Татьяна помогает ученикам, которые учатся вместе с ее детьми. Многодетная мама хочет, чтобы ребята из коррекционных классов не чувствовали себя обделенными. «Когда ребенок приходит в школу, а у него чего-то нет – той же ручки, – он расстраивается. Может, он и так дома расстроен, возможно, из-за отношений в семье, возможно, из-за своих возможностей, из-за своего материального состояния. Дети, особенно с ограниченными возможностями здоровья, они и так обделенные, и они не должны ничем отличаться», – уверена Татьяна.

В школе № 2 девять коррекционных классов. В них учатся около 100 детей-инвалидов. В 2017 году на приеме у губернатора Татьяна Каримова попросила ввести двухразовое бесплатное питание для детей-инвалидов. Также общественница предлагает на уровне правительства области создать комиссию по реализации программы «Доступная среда» в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. «С такими детьми – неблагополучными, с небольшими отклонениями по здоровью, – она занимается, старается вывозить их на разные мероприятия, концерты, за город», – рассказывает о Татьяне педагог-организатор Ольга Лебедева. Сейчас многодетная мама учится на олигофренопедагога, чтобы помогать благовещенским детям-инвалидам не только материально.

Тем временем собрать первоклассника в школу в Амурской области можно дешевле, чем в других регионах России. Амурчанам минимальный школьный набор для мальчика, по статистике, обходится примерно в 6 000 рублей. На девочку нужно потратить на 300 рублей больше – такие данные приводит информационный портал Рамблер.

Самый дорогой регион – Хабаровский край. Там на первоклашку придется потратить больше 13 000 рублей. В среднем по стране сборы в школу родителям обошлись в 8 500 рублей на мальчика и почти в 9 000 рублей – на девочку. Треть этих расходов ушла на школьную форму.

По данным опроса ВЦИОМ, у 50 % россиян сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности. Каждый второй опрошенный эти сложности рассматривает как посильные. Каждому пятому родителю на подготовку к школе приходится копить средства.