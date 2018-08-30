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30августа
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сегодня, 14:52 0

Тында готова к зиме на 90 %

Тында готова к зиме на 90 %
Фото: interfax.ru

В Тынде продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года. Она предусматривает ремонт оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, очистных сооружений, канализационных насосных станций, водозаборов. Также в рамках подготовки проводят промывку и опрессовку, ремонт, замену теплотрасс и так далее.

К работе в осенне-зимний период в Тынде запланировано подготовить 4 котельные, 173,9 километра тепловых сетей, 159,5 километра водопроводных сетей, 46 километров канализационных сетей, около 878,4 тысячи квадратных метров жилищного фонда. Как сообщает пресс-служба администрации Тынды 30 августа, общая готовность объектов составляет 90 %.

Отмечается, что теплоснабжающим предприятиям к началу отопительного периода необходимо обеспечить создание нормативных запасов топлива на котельных. На данный момент наличие угля – 22,895 тысячи тонн (74 % обеспеченности), мазута – 0,465 тысячи тонн (152 % обеспеченности). Поставки топлива идут согласно графику.

Подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду занимаются управляющие компании. В частности, проводится утепление зданий и коммуникаций.

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#Тында


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