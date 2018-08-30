Малооблачно и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 31 августа

Фото: v-mire-sobak.ru

31 августа в Амурской области малооблачно, без осадков, ночью в отдельных районах опустится туман. Западный, юго-западный ветер подует со скоростью до 5, местами – до 10 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 8...13, местами по северу – 2...7 градусов тепла.

Днем будет 23...28, местами по востоку – до 18 градусов со знаком плюс. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Ночью столбики уличных термометров опустятся до 11...13, днем поднимутся до 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова