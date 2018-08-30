Дело экс-замглавы УМВД Приморья, бывшего амурчанина Шамратова, передано в суд

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Во Владивостоке будут судить Илью Шамратова – бывшего заместителя главы управления МВД по Приморскому краю. До того как занять эту должность, Шамратов с 1998 года работал начальником следственного управления при УВД Благовещенска Амурской области.

По версии следствия, полковник Илья Шамратов в течение четырех лет собирал с подчиненных деньги, выплаченные в качестве премий. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, общая сумма средств, присвоенных Шамратовым, составила 12 миллионов рублей. Экс-замглава УМВД по Приморью не отрицает того, что собирал средства, но, по его словам, все тратилось на «хорошие дела», сообщает ИА PrimaMedia.

«Деньги, которые действительно собирались, тратились на проведение различных обучающих семинаров, шли на поощрения следователям, поощрения родителям следователей, на благодарственные письма, цветы. Все это делалось на постоянной основе, также оказывалась помощь Черниговскому детскому дому. Не менее пяти, а иногда и более раз в год мы выезжали туда с подарками. Например, на День защиты детей, к 1 сентября, 23 февраля, 8 марта, другие праздники. Оказывали помощь вплоть до покупки мебели, телевизоров. Кроме этого, проводили конкурсы профмастерства, заказывали, печатали поздравительные открытки, грамоты, вымпел "Лучший следователь года"», – пояснил Илья Шамратов.

25 января 2017 года в здании управления МВД РФ по Приморью сотрудниками ФСБ была проведена серия обысков. Этому предшествовало обращение одного из следователей УМВД, который сообщил, что вышестоящее начальство вынуждает подчиненных делиться премиями, давать так называемый откат. 9 февраля 2018 года полковника Шамратова задержали и возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Как установило следствие, Шамратов отбирал премии у сотрудников с 2013 по 2017 годы. Потерпевшими признаны 27 человек.

Кроме того, как утверждают следователи, в 2014 году Шамратов незаконно получил удостоверение ветерана боевых действий, которое в течение трех лет использовал для получения выплат – более 80 тысяч рублей.

Илья Шамратов возглавлял следственное управление УМВД РФ по Приморскому краю с 28 сентября 2013 года. До этого долгое время работал в правоохранительных органах в Амурской области, где также на руководящих должностях трудился нынешний начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев.