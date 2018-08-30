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сегодня, 14:22 2

В Амурской области завершилась благотворительная акция «Портфель первокласснику»

В Амурской области завершилась благотворительная акция «Портфель первокласснику»

В течение 17 лет перед началом учебного года, Амурское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» осуществляет одну из наиболее важных социальных благотворительных программ «Здравствуй школа». Главная цель данного мероприятия – оказание помощи в подготовке к школе детей из малообеспеченных, приемных, многодетных семей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

В рамках данной программы ежегодно проводится акция «Портфель первокласснику», ценность которой заключается в том, что будущий школьник в торжественной обстановке получает портфель с канцелярскими принадлежностями и напутственное письмо от губернатора Амурской области.

В этом году портфели получили более 3500 первоклассников области.

Акция «Портфель первокласснику» каждый год проводится при финансовой поддержке недропользователей, предприятий лесного, дорожного хозяйства, энергетиков, строителей, торгового предприятия XL и других предприятий Амурской области.

Амурское областное отделение Российского детского фонда выражает искреннюю признательность и благодарность за сотрудничество в рамках реализации благотворительной акции «Портфель первокласснику».

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#дети #школа


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    теперь первоклассники будут получать меньше конфет от дедушек и бабушек-пенсий то не будет

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    скоро акция "Хлеб пенсионеру"?

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