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30августа
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сегодня, 14:01 4

Амурчанка просит помочь в поисках бывшего мужа

Амурчанка просит помочь в поисках бывшего мужа
Фото: vk.com/vtynde

Жительница поселка Верхнезейск Зейского района Светлана Минакова обратилась к амурчанам через соцсети. Она просит помочь в поисках 31-летнего Александра Горюнова.

Женщина рассказала ИА «Амур.инфо», что Александр Александрович – ее бывший супруг. Мужчина жил в Тынде, но полтора-два месяца назад он перестал выходить на связь. Чтобы узнать, где сейчас Александр и что с ним, она решила бросить клич в социальных сетях. В полицию Светлана пока не обращалась.

«Мне сегодня звонили два человека. Женщина сказала, что его неделю назад видела по адресу: улица Красная Пресня, 60», – сообщила Светлана Минакова.

Всех, кому что-либо известно об Александре Горюнове, просят связаться со Светланой по телефону 8-914-595-43-46.

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Комментарии
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  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    1 час назад

    Слушайте, что за бред? Ну не палится мужик своей бывшей, и что?

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Алименты же

  • Мастра

    Мастра
    42 минуты назад

    Писать больше нечего? Любопытство замучило бывшую. Газета Сельские огни

  • Мастра

    Мастра
    41 минута назад

    Писать больше нечего? Любопытство замучило бывшую. Газета Сельские огни

Показать все (4) Обсудить на форуме
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