Амурчанка просит помочь в поисках бывшего мужа

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Жительница поселка Верхнезейск Зейского района Светлана Минакова обратилась к амурчанам через соцсети. Она просит помочь в поисках 31-летнего Александра Горюнова.

Женщина рассказала ИА «Амур.инфо», что Александр Александрович – ее бывший супруг. Мужчина жил в Тынде, но полтора-два месяца назад он перестал выходить на связь. Чтобы узнать, где сейчас Александр и что с ним, она решила бросить клич в социальных сетях. В полицию Светлана пока не обращалась.

«Мне сегодня звонили два человека. Женщина сказала, что его неделю назад видела по адресу: улица Красная Пресня, 60», – сообщила Светлана Минакова.

Всех, кому что-либо известно об Александре Горюнове, просят связаться со Светланой по телефону 8-914-595-43-46.