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70 обманутых векселедержателей Приамурья вышли на митинг

70 обманутых векселедержателей Приамурья вышли на митинг

В среду, 29 августа, больше 70 векселедержателей «Финансово-торговой компании» собрались на митинг в Благовещенске. Ради акции протеста люди приехали из Свободного, Райчихинска, Шимановска, Зеи и других районов области. Векселедержатели требуют вернуть деньги, на которые они купили ценные бумаги компании ФТК в «Азиатско-тихоокеанском банке».

«Это моя зарплатная карточка, мне сюда перечисляли деньги. Я демонстративно ее хочу сломать. Всё, я с этим банком ничего не хочу иметь», – демонстративно заявил участник акции.

Житель Благовещенска Игорь Белоусов отдал за ценную бумагу компании ФТК полтора миллиона рублей. Купил ее в банке АТБ. Деньги мужчине до сих пор не вернули.

«Вот мать стоит, ей нужны деньги на операцию, будут почку удалять. Хотел я снять деньги, чтобы ее вылечить, но они обломили нас. А сейчас нужно судиться. Как судиться? Надо деньги на адвоката. А где их найти?» – сетует Игорь Белоусов.

Это уже третий митинг обманутых векселедержателей. У здания бывшего Дома молодежи собрались около 70 амурчан из Благовещенска, Белогорска, Шимановска, Райчихинска и других районов Приамурья. Суммы, которые люди вложили в векселя, рассчитывая получить прибыль, – от нескольких сот тысяч до 10 миллионов рублей.

«Я хочу жить! Я хочу радоваться жизни, я заработала свою пенсию и хочу нормально жить, а не существовать! Я отработала, у меня 36 лет стажа, у меня муж тоже отработал 41 год стажа, у него одна запись в трудовой книжке – на железной дороге», – возмущается векселедержатель из Свободного Галина Матющенко.

Амурчане приобретали вексели компании ФТК в «Азиатско-Тихоокеанском банке». Поэтому считают, что кредитная организация причастна к случившемуся. Теперь баннерами и плакатами люди пытаются привлечь внимание власти и надзорных органов. Обманутые векселедержатели требуют признать договоры купли-продажи ценных бумаг недействительными и хотят вернуть свои деньги. Резолюцию с требованиями митингующие решили направить в Центробанк.

«Мы собрались для того, чтобы вернуть наши кровные, которые мы заработали. Не украли, а заработали. Я лично продала квартиру трехкомнатную, купила себе собачью будку, а разницу положила дожить до смертного одра. У меня забрали всё до копейки. Я сейчас, господа, нищая!» – пояснила организатор митинга Валентина Фаст.

В 2015 году банк АТБ и компания ФТК заключили соглашение о сотрудничестве по продаже векселей. Стороны договорились, что банк будет выплачивать деньги по векселям ФТК из средств этой компании. Весной деньги выплачивать перестали. По информации областной прокуратуры, сумма долгов перед векселедержателями ФТК – почти 4 миллиарда рублей. Из 2 700 владельцев ценных бумаг 400 живут на территории Приамурья.

Амурская полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Юристы Центробанка советуют векселедержателям направлять жалобы в управление АТБ, в службу по защите прав потребителей Банка России, а также обращаться в суд с исками и к ФТК, и к АТБ. Прокуратура Забайкальского края подготовила образец иска, которым могут воспользоваться потерпевшие. Его можно скачать на сайте ведомства.

Между тем, на днях Азиатско-Тихоокеанский банк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать компанию ФТК банкротом. Первое заседание по делу пройдёт 18 сентября.

Просмотров всего: 1964

#закон #митинги #происшествия #экономика


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Комментарии
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  • headache

    headache
    3 часа назад

    Теперь нужен фонд помощи обманутых векселедержателей. И помощь направить из буджета области за счёт новых кредитов

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Банкиров АТБ на дыбу и всё найдется!власть молчит значит в доле всего этого.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    3 часа назад

    БаРмалей

    Банкиров АТБ на дыбу и всё найдется!власть молчит значит в доле всего этого.



    Так акционер банка сбежал за границу с этими миллиардами.

    Сейчас наверняка сменил и имя и живет безбедно.

  • 55

    55
    2 часа назад

    "В 2015 году банк АТБ и компания ФТК заключили соглашение о сотрудничестве по продаже векселей". Вот оказывается как аферу провели. АТБ покупает у липовой ФТК бумажки под названием "векселя" почти на 4 млрд.руб. (если не больше) и уводит деньги по данной сделке в чей-то карман. А далее АТБ, как собственник этих "векселей", продает их населению под приличные проценты, заведомо зная о непогашении их ФТК. При этом забывая напомнить, а точней честно и прямо сказать и указать покупателям "векселей", что обязательства по ним возникают не у АТБ, а у ФТК (у которой ни хрена ни чего нет).

  • headache

    headache
    2 часа назад

    Так о чем и речь. Нужен фонд!

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Так им и надо жизнь не научила, все в лохотрон поиграть хотят,вы посмотрите какие суммы заряжались 1,5-10 лямов за фантики квартиры продавали,стадо баранов халявщиков с времен МММ.Где ОМОН разогнать их что-бы другим не повадно было.

  • колбаска

    колбаска
    2 часа назад

    55, вы хоть сами поняли, что написали-то?.У всех наступил маразм? АТБ заключил договор с ФТК, о продаже векселей ФТК. При том условие, что АТЮ будет выплачивать проценты по этим векселям, СО СЧЕТА ФТК.После того, как денег не осталось на счете ФТК, АТБ подал заявление в Арбитражный суд, о признание ФТК банкротом. Но извините, какого фига "умные" люди требуют деньги с АТБ, а не с ФТК. АТБ должен башлять, вместо ФТК им? Или эти люди не понимали, что если очень высокий процент, то также большой рис просрать свои деньги? Понимали, но как бараны покупали их.Подавайте свои заявление, устраивайте митинги у дверей ФТК в Москве. 100%, что АТБ вообще пофиг, свой часть договора он выполнил, и некому просто так свои кровные отдавать не будет.

  • ay

    ay
    2 часа назад



    Или эти люди не понимали, что если очень высокий процент, то также большой рис просрать свои деньги? Понимали, но как бараны покупали их



    Ничего эти люди не понимали. 90% вкладчиков к созданию/ведению своего дела не способны, а хочется чтоб денежки "росли". При минимуме трудозатрат. А весь анализ - это посмотреть кто больший % пообещает, тому и отдать. НЕ взирая на риски. Жадность их и сгубила. Классика.

  • колбаска

    колбаска
    2 часа назад

    АТБ ничего не будет башлять за ФТК, АТЮ в договоре о купле-продаже векселя, выступает как агент, и своими активами не отвечает, по обязательствам ФТК.А вот сторона сделки, в этом случае ФТК, должен отвечать по ним, но он банкрот.Забудьте вы свои деньги уже, раз лохонулись

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    2 часа назад

    а митингующие-то хорошо вложились в митинг)) нарядные, в футболочках с логотипом акции))) ну точно не последний без соли доедают. особенно тут некоторые родственники крупных предпринимателей мелькают - бизнесменов, которые еще как задирали цены в свое время... а тут ага, вор у вора чото там украл. не понравилось. вот не дай бог эту гопку повесят на бюджет! сам от налогов буду уходить принципиально тогда. и хрен кто найдет.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    колбаска

    АТБ ничего не будет башлять за ФТК, АТЮ в договоре о купле-продаже векселя, выступает как агент, и своими активами не отвечает, по обязательствам ФТК.А вот сторона сделки, в этом случае ФТК, должен отвечать по ним, но он банкрот.Забудьте вы свои деньги уже, раз лохонулись



    Если завели дело о мошенничестве то могут подтянуть и АТБ, осталось доказать что АТБ продавал векселя зная о том что они не подкреплены деньгами. Но раз счет ФТК был в АТБ то по закону всё должен компенсировать продавец. Правда тут могут просто послать и всё, закон не для всех работает, да и следствие всегда замять могут.

  • колбаска

    колбаска
    1 час назад

    Noir колбаска

    колбаска

    АТБ ничего не будет башлять за ФТК, АТЮ в договоре о купле-продаже векселя, выступает как агент, и своими активами не отвечает, по обязательствам ФТК.А вот сторона сделки, в этом случае ФТК, должен отвечать по ним, но он банкрот.Забудьте вы свои деньги уже, раз лохонулись



    Если завели дело о мошенничестве то могут подтянуть и АТБ, осталось доказать что АТБ продавал векселя зная о том что они не подкреплены деньгами. Но раз счет ФТК был в АТБ то по закону всё должен компенсировать продавец. Правда тут могут просто послать и всё, закон не для всех работает, да и следствие всегда замять могут.



    Ни один банк, не возьмет на себя продажу вексель, ценных бумаг, не проверив их и фирму. Значит на момент проверки банком, и заключения заключения договора между АТБ и ФТК, все было кристально чисто, темболее нико не прочитал договор,а там в пункте 1.3. сказан, что ответственной стороной является ФТК(информация с интернета). Повторюсь, АТБ не должен, не обязан платить за тех, кто лохонулся

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    колбаска колбаска

    Noir колбаска

    колбаска

    АТБ ничего не будет башлять за ФТК, АТЮ в договоре о купле-продаже векселя, выступает как агент, и своими активами не отвечает, по обязательствам ФТК.А вот сторона сделки, в этом случае ФТК, должен отвечать по ним, но он банкрот.Забудьте вы свои деньги уже, раз лохонулись



    Если завели дело о мошенничестве то могут подтянуть и АТБ, осталось доказать что АТБ продавал векселя зная о том что они не подкреплены деньгами. Но раз счет ФТК был в АТБ то по закону всё должен компенсировать продавец. Правда тут могут просто послать и всё, закон не для всех работает, да и следствие всегда замять могут.



    Ни один банк, не возьмет на себя продажу вексель, ценных бумаг, не проверив их и фирму. Значит на момент проверки банком, и заключения заключения договора между АТБ и ФТК, все было кристально чисто, темболее нико не прочитал договор,а там в пункте 1.3. сказан, что ответственной стороной является ФТК(информация с интернета). Повторюсь, АТБ не должен, не обязан платить за тех, кто лохонулся



    Ну т.е. идеальная схема мошенничества. Можно и другим банкам взять на вооружение, создать кучу фирм однодневок с бумажками и толкать в престижных банках. Банки то не причем будут и никакой ответственности.

    Тоже самое,что магазину суррогатом торговать, ой, нет, тут магазин взгреют. А с банками иначе...

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    ждем митинга проигравшихся в казино...

    из той же оперы-любителя халявы!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    "Я лично продала квартиру трехкомнатную, купила себе собачью будку, а разницу положила дожить до смертного одра. У меня забрали всё до копейки. Я сейчас, господа, нищая!» – пояснила организатор митинга Валентина Фаст.

    Горе от ума.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Noir колбаска

    колбаска колбаска

    Noir колбаска

    колбаска

    АТБ ничего не будет башлять за ФТК, АТЮ в договоре о купле-продаже векселя, выступает как агент, и своими активами не отвечает, по обязательствам ФТК.А вот сторона сделки, в этом случае ФТК, должен отвечать по ним, но он банкрот.Забудьте вы свои деньги уже, раз лохонулись



    Если завели дело о мошенничестве то могут подтянуть и АТБ, осталось доказать что АТБ продавал векселя зная о том что они не подкреплены деньгами. Но раз счет ФТК был в АТБ то по закону всё должен компенсировать продавец. Правда тут могут просто послать и всё, закон не для всех работает, да и следствие всегда замять могут.



    Ни один банк, не возьмет на себя продажу вексель, ценных бумаг, не проверив их и фирму. Значит на момент проверки банком, и заключения заключения договора между АТБ и ФТК, все было кристально чисто, темболее нико не прочитал договор,а там в пункте 1.3. сказан, что ответственной стороной является ФТК(информация с интернета). Повторюсь, АТБ не должен, не обязан платить за тех, кто лохонулся



    Ну т.е. идеальная схема мошенничества. Можно и другим банкам взять на вооружение, создать кучу фирм однодневок с бумажками и толкать в престижных банках. Банки то не причем будут и никакой ответственности.

    Тоже самое,что магазину суррогатом торговать, ой, нет, тут магазин взгреют. А с банками иначе...



    ни один банк не возьмется толкать бумажки фирмы однодневки..чушь не пори..

    правльно колбаска пишет..

  • Софи08

    Софи08
    1 час назад

    колбаска колбаска

    Noir колбаска

    колбаска

    АТБ ничего не будет башлять за ФТК, АТЮ в договоре о купле-продаже векселя, выступает как агент, и своими активами не отвечает, по обязательствам ФТК.А вот сторона сделки, в этом случае ФТК, должен отвечать по ним, но он банкрот.Забудьте вы свои деньги уже, раз лохонулись



    Если завели дело о мошенничестве то могут подтянуть и АТБ, осталось доказать что АТБ продавал векселя зная о том что они не подкреплены деньгами. Но раз счет ФТК был в АТБ то по закону всё должен компенсировать продавец. Правда тут могут просто послать и всё, закон не для всех работает, да и следствие всегда замять могут.



    Ни один банк, не возьмет на себя продажу вексель, ценных бумаг, не проверив их и фирму. Значит на момент проверки банком, и заключения заключения договора между АТБ и ФТК, все было кристально чисто, темболее нико не прочитал договор,а там в пункте 1.3. сказан, что ответственной стороной является ФТК(информация с интернета). Повторюсь, АТБ не должен, не обязан платить за тех, кто лохонулся



    Вы так рьяно защищаете банк АТБ, работаете в этом банке?

    А то, что этот банк первый векселедержатель, он приобрел все вексели у ФТК упомянуть не забудьте.

  • SergNP

    SergNP
    54 минуты назад

    Из иска АТБ к ФТК - арбитраж Москвы: В нарушение условий договора о кредитной линии Ответчик, начиная с января 2018г., перестал предоставлять Истцу бухгалтерские балансы и другую отчетную документацию. Это не о чем не говорит? По моему банк всё знал…Основная часть как тут некоторые выражаются «лохов», «баранов» пенсионеры. И ситуация похожа на то как в своё время на рынке разводили цыгане. Только тут сидели менеджеры и вешали лапшу на уши людям, которые многие годы носили свои сбережения в этот банк и им доверяли, о том, что ни каких рисков нет, компания давний партнер банка и у нее всё хорошо и «вклад» застрахован…(да процент там всего 1,5-2 выше чем обычный вклад). Хорошо, что Ваши старики не попали на такой развод, а то бы Вы сейчас и их так же бы называли и злорадствовали…

  • колбаска

    колбаска
    46 минут назад

    Софи08 колбаска

    колбаска колбаска

    Noir колбаска

    колбаска

    АТБ ничего не будет башлять за ФТК, АТЮ в договоре о купле-продаже векселя, выступает как агент, и своими активами не отвечает, по обязательствам ФТК.А вот сторона сделки, в этом случае ФТК, должен отвечать по ним, но он банкрот.Забудьте вы свои деньги уже, раз лохонулись



    Если завели дело о мошенничестве то могут подтянуть и АТБ, осталось доказать что АТБ продавал векселя зная о том что они не подкреплены деньгами. Но раз счет ФТК был в АТБ то по закону всё должен компенсировать продавец. Правда тут могут просто послать и всё, закон не для всех работает, да и следствие всегда замять могут.



    Ни один банк, не возьмет на себя продажу вексель, ценных бумаг, не проверив их и фирму. Значит на момент проверки банком, и заключения заключения договора между АТБ и ФТК, все было кристально чисто, темболее нико не прочитал договор,а там в пункте 1.3. сказан, что ответственной стороной является ФТК(информация с интернета). Повторюсь, АТБ не должен, не обязан платить за тех, кто лохонулся



    Вы так рьяно защищаете банк АТБ, работаете в этом банке?

    А то, что этот банк первый векселедержатель, он приобрел все вексели у ФТК упомянуть не забудьте.



    Сами-то поняли, что пишите? Банк ничего у ФТК НЕ ПОКУПАЛ, он ПОСРЕДНИК (АГЕНТ). Я не сотрудник не одного банка, был бы хоть Бигбак, хоть сбербанк. Просто какую-то чушь люди несут.

  • Я сама

    Я сама
    45 минут назад

    alex 3

    "Я лично продала квартиру трехкомнатную, купила себе собачью будку, а разницу положила дожить до смертного одра. У меня забрали всё до копейки. Я сейчас, господа, нищая!» – пояснила организатор митинга Валентина Фаст.

    Горе от ума.



    Этот безумный, безумный мир...(((

  • колбаска

    колбаска
    42 минуты назад

    SergNP

    Из иска АТБ к ФТК - арбитраж Москвы: В нарушение условий договора о кредитной линии Ответчик, начиная с января 2018г., перестал предоставлять Истцу бухгалтерские балансы и другую отчетную документацию. Это не о чем не говорит? По моему банк всё знал…Основная часть как тут некоторые выражаются «лохов», «баранов» пенсионеры. И ситуация похожа на то как в своё время на рынке разводили цыгане. Только тут сидели менеджеры и вешали лапшу на уши людям, которые многие годы носили свои сбережения в этот банк и им доверяли, о том, что ни каких рисков нет, компания давний партнер банка и у нее всё хорошо и «вклад» застрахован…(да процент там всего 1,5-2 выше чем обычный вклад). Хорошо, что Ваши старики не попали на такой развод, а то бы Вы сейчас и их так же бы называли и злорадствовали…



    Еще раз прочтите, что сами написали. Банк пожал заявление в Арбитражный суд, чтобы признал ФТК, у которой нолевой баланс был уже в банке. Сейчас, конечно можно говорить менеджеры банка виноваты, завлекали. Им , что дали тем и торгуют. Если не разбираетесь в этом, то лучше промолчать. Любой банк не возьмется торговать векселями, фирмы однодневки. Банк ее проверял с самого открытия, всю отчетность, и если бы она не была кристально чистой, то отказал бы. Он не дурак, иметь потом весь этот головняк, и проблемы с ЦБ. А сейчас они все пенсионеры, а когда покупали, они решила бабла заработать ничего не делая, даже не удосужились договор прочитать, а сейчас орут во весь голос.

  • ReggY

    ReggY
    32 минуты назад

    Пирамида - она и есть пирамида. Деньги получает тот, кто раньше за ними пришел. Тут главное - вовремя соскочить. Кто не успел - тот опаздал. Так что банк вряд ли на этом так уж много заработал. Деньги надо искать у тех, кто раньше свой вексель обналичил. Вот и все.

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    17 минут назад

    SergNP

    Основная часть как тут некоторые выражаются «лохов», «баранов» пенсионеры. И ситуация похожа на то как в своё время на рынке разводили цыгане. Только тут сидели менеджеры и вешали лапшу на уши людям, которые многие годы носили свои сбережения в этот банк и им доверяли, о том, что ни каких рисков нет, компания давний партнер банка и у нее всё хорошо и «вклад» застрахован…(да процент там всего 1,5-2 выше чем обычный вклад). Хорошо, что Ваши старики не попали на такой развод, а то бы Вы сейчас и их так же бы называли и злорадствовали…



    Слушайте, чтобы менеджеры нынешним пострадавшим вешали лапшу, нужно было, чтобы пострадавшие пришли в банк!

    Их туда на аркане тянули?:

    И кстати, у меня тоже родственники повелись на векселя России и потеряли деньги, но сгорели бы со стыда сейчас требовать чтото из бюджета, поэтому потеряли и потеряли - сами виноваты. С какого хрену этот фестиваль?!

  • Я сама

    Я сама
    5 минут назад

    Желе за бетон

    SergNP

    Основная часть как тут некоторые выражаются «лохов», «баранов» пенсионеры. И ситуация похожа на то как в своё время на рынке разводили цыгане. Только тут сидели менеджеры и вешали лапшу на уши людям, которые многие годы носили свои сбережения в этот банк и им доверяли, о том, что ни каких рисков нет, компания давний партнер банка и у нее всё хорошо и «вклад» застрахован…(да процент там всего 1,5-2 выше чем обычный вклад). Хорошо, что Ваши старики не попали на такой развод, а то бы Вы сейчас и их так же бы называли и злорадствовали…



    Слушайте, чтобы менеджеры нынешним пострадавшим вешали лапшу, нужно было, чтобы пострадавшие пришли в банк!

    Их туда на аркане тянули?:

    И кстати, у меня тоже родственники повелись на векселя России и потеряли деньги, но сгорели бы со стыда сейчас требовать чтото из бюджета, поэтому потеряли и потеряли - сами виноваты. С какого хрену этот фестиваль?!



    Как говорит Валентина Фаст "у неё забрали всё до копейки"(с)

    Пришли и забрали?

    Или, всё-таки, сама отнесла?

    Эти любители лёгких денег ещё и врут на голубом глазу сами(

    Неуважаемые любители халявы! Ну признайтесь, вы ж не последние гроши туда отнесли? Вам просто хотелось МНОГО ДЕНЕГ( Посмотрите мультик "Золотая антилопа", успокойтесь, живите дальше)

  • ReggY

    ReggY
    1 минута назад

    Чото я не верю, что там пенсионеры. Богатенькие детки своих престарелых родственников под камеры подсовывают, чтобы жальче было. Откуда у пенсионера миллион, чтобы его на фантик поменять? У меня бабушка старенькая, так она помнит еще как Сбербанк кинул - все вклады в 91 году отобрал. А сколько еще было: и МММ, и чара и что там еще? Неужели эти пенсионеры телевизор не смотрят?

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