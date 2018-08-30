70 обманутых векселедержателей Приамурья вышли на митинг

В среду, 29 августа, больше 70 векселедержателей «Финансово-торговой компании» собрались на митинг в Благовещенске. Ради акции протеста люди приехали из Свободного, Райчихинска, Шимановска, Зеи и других районов области. Векселедержатели требуют вернуть деньги, на которые они купили ценные бумаги компании ФТК в «Азиатско-тихоокеанском банке».

«Это моя зарплатная карточка, мне сюда перечисляли деньги. Я демонстративно ее хочу сломать. Всё, я с этим банком ничего не хочу иметь», – демонстративно заявил участник акции.

Житель Благовещенска Игорь Белоусов отдал за ценную бумагу компании ФТК полтора миллиона рублей. Купил ее в банке АТБ. Деньги мужчине до сих пор не вернули.

«Вот мать стоит, ей нужны деньги на операцию, будут почку удалять. Хотел я снять деньги, чтобы ее вылечить, но они обломили нас. А сейчас нужно судиться. Как судиться? Надо деньги на адвоката. А где их найти?» – сетует Игорь Белоусов.

Это уже третий митинг обманутых векселедержателей. У здания бывшего Дома молодежи собрались около 70 амурчан из Благовещенска, Белогорска, Шимановска, Райчихинска и других районов Приамурья. Суммы, которые люди вложили в векселя, рассчитывая получить прибыль, – от нескольких сот тысяч до 10 миллионов рублей.

«Я хочу жить! Я хочу радоваться жизни, я заработала свою пенсию и хочу нормально жить, а не существовать! Я отработала, у меня 36 лет стажа, у меня муж тоже отработал 41 год стажа, у него одна запись в трудовой книжке – на железной дороге», – возмущается векселедержатель из Свободного Галина Матющенко.

Амурчане приобретали вексели компании ФТК в «Азиатско-Тихоокеанском банке». Поэтому считают, что кредитная организация причастна к случившемуся. Теперь баннерами и плакатами люди пытаются привлечь внимание власти и надзорных органов. Обманутые векселедержатели требуют признать договоры купли-продажи ценных бумаг недействительными и хотят вернуть свои деньги. Резолюцию с требованиями митингующие решили направить в Центробанк.

«Мы собрались для того, чтобы вернуть наши кровные, которые мы заработали. Не украли, а заработали. Я лично продала квартиру трехкомнатную, купила себе собачью будку, а разницу положила дожить до смертного одра. У меня забрали всё до копейки. Я сейчас, господа, нищая!» – пояснила организатор митинга Валентина Фаст.

В 2015 году банк АТБ и компания ФТК заключили соглашение о сотрудничестве по продаже векселей. Стороны договорились, что банк будет выплачивать деньги по векселям ФТК из средств этой компании. Весной деньги выплачивать перестали. По информации областной прокуратуры, сумма долгов перед векселедержателями ФТК – почти 4 миллиарда рублей. Из 2 700 владельцев ценных бумаг 400 живут на территории Приамурья.

Амурская полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Юристы Центробанка советуют векселедержателям направлять жалобы в управление АТБ, в службу по защите прав потребителей Банка России, а также обращаться в суд с исками и к ФТК, и к АТБ. Прокуратура Забайкальского края подготовила образец иска, которым могут воспользоваться потерпевшие. Его можно скачать на сайте ведомства.

Между тем, на днях Азиатско-Тихоокеанский банк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать компанию ФТК банкротом. Первое заседание по делу пройдёт 18 сентября.