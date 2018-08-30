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сегодня, 13:30 0

В полночь с 30 на 31 августа амурчане начнут благотворительный суточный забег

В полночь с 30 на 31 августа амурчане начнут благотворительный суточный забег

В четверг, 30 августа, амурские спортсмены Абдурашид Раджабов и Дмитрий Смирнов пробегут 24 часа в поддержку маленького амурчанина Кирилла Чуйко, которому необходимы средства на реабилитацию – у мальчика ДЦП. Старт забега – в 23:59.

Побегут спортсмены от поворота на село Ивановка Ивановского района по направлению к Серышеву – поселку, в котором живет Кирилл с мамой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», суточным забегом спортсмены хотят привлечь внимание к проблеме Кирилла Чуйко. У мальчика ДЦП, ему необходима постоянная реабилитация в Москве. Несколько недель назад малыш с мамой Светланой отправились на очередной курс, следующий – в октябре.

Все, кто желает поддержать спортсменов, могут также пробежать часть маршрута – любую дистанцию, в любом темпе. Условия участия – взнос 100 рублей, плюс 50 рублей за каждый километр.

Все желающие могут поддержать семью и помочь мальчику в его реабилитации. Средства необходимо перечислять только на карту мамы мальчика Светланы Чуйко:

Сбербанк: 4276 0300 1254 6483 или на мобильный банк 8 914 042 8103.

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#дети #здоровье #соцзащита #спорт


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