В Канаде и США работают над созданием машины времени

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Двое ученых из Университета Британской Колумбии в Канаде и Мэрилендского университета в США представили первую в мире математическую модель машины времени. Для нее уже придумано название.

По словам создателей машины времени, при составлении математической модели аппарата они использовали общую теорию относительности Эйнштейна. Учёные уверяют, что в скором будущем человечество сможет перемещаться во времени. По словам учёных, устройство сможет перемещаться как в прошлое, так и в будущее, а работать будет верно с вероятностью 98 %.

Название для устройства выбрано тоже довольно успешно – TARDIS. Так назывались машина времени и космический корабль из британского телесериала «Доктор Кто».

Авторы работы пояснили, что человечество должно одновременно воспринимать Вселенную в четырех, а не в привычных трех измерениях. При этом четвертым изменением нужно считать время. Такое понимание мира позволит использовать пространственно-временной континуум во всех доступных направлениях, сообщает Naked Science.

«В то время как математически это осуществимо, соорудить пространственно-временную машину еще невозможно, так как для этого необходимы материалы – мы называем их экзотической материей, – которые бы изгибали пространство-время таким невероятным способом. Однако мы их пока не открыли», – заключают учёные.

По оценкам экспертов, уже к 2020 году учёные смогут «разбивать» человека на миллиарды мелких частиц. Молекулярная физика уже шагнула на несколько этапов вперёд, и это является предпосылкой для создания машины времени. Специалисты уверены, что за 10 лет появятся новые технологии, благодаря которым изучить Вселенную станет вполне возможно.

Биофизики акцентировали внимание на том, что создание машины времени возможно лишь теоретически. Но для этого есть все предпосылки, и каждый раз появляются новые возможности.