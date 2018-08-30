Возле павильона Приамурья на ВЭФ установят хоккейную коробку с искусственным льдом

Возле павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме будет установлена хоккейная коробка с искусственным льдом. Гости форума смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей.

Экспозиция является символом международного проекта – дружеского хоккейного матча между командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Эта встреча ежегодно проводится на пограничной реке Амур.

Внутри хоккейной коробки будет логотип международного хоккейного матча «Содружество», а по периметру разместится фотоистория международных хоккейных матчей между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Кроме того, в зоне активностей павильона пройдут интерактивные игры «Ложечный тир», «Гигантская дженга», «Кольцеброс», «Игра-бродилка», «Катапульта» и другие.

IV Восточный экономический форум будет походить в период с 11 по 13 сентября на острове Русский во Владивостоке.