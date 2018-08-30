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30августа
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сегодня, 13:11 6

Возле павильона Приамурья на ВЭФ установят хоккейную коробку с искусственным льдом

Возле павильона Приамурья на ВЭФ установят хоккейную коробку с искусственным льдом

Возле павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме будет установлена хоккейная коробка с искусственным льдом. Гости форума смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей.

Экспозиция является символом международного проекта – дружеского хоккейного матча между командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Эта встреча ежегодно проводится на пограничной реке Амур.

Внутри хоккейной коробки будет логотип международного хоккейного матча «Содружество», а по периметру разместится фотоистория международных хоккейных матчей между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Кроме того, в зоне активностей павильона пройдут интерактивные игры «Ложечный тир», «Гигантская дженга», «Кольцеброс», «Игра-бродилка», «Катапульта» и другие.

IV Восточный экономический форум будет походить в период с 11 по 13 сентября на острове Русский во Владивостоке.

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#Дальний Восток #спорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    наплевать

  • headache

    headache
    3 часа назад

    Пофиг!

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    Жителям области то катки не нужны . Спасибо Орлову за его самый дорогой в истории области пиар за бюджетные деньги. Слава едру

  • headache

    headache
    2 часа назад

    Слава!

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Один с клюшкой спит и на совещания ходит ,другой с гитарой)))Ребята вы работать будете???Отпустите ниже подбородок и больше увидите...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    какая необходимая вещь!

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