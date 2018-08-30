Пьяный амурчанин угрожал пистолетом охраннику магазина

Фото: teleromagna24.it

Житель Благовещенска, находившийся в состоянии опьянения, начал конфликтовать с охранником у входа в продовольственный магазин. Он достал пистолет, похожий на пистолет Макарова, передернул затвор, направил оружие охраннику в голову и угрожал ему убийством.

Было установлено, что преступник держал пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра, но охранник принял его за боевое оружие и опасался за свою жизнь. Это произошло в мае 2017 года.

В июне этого гражданина задержали, но по другой причине. Он ехал в пассажирском автобусе, который остановили на стационарном посту ДПС в 124 километрах от Благовещенска. Сотрудники полиции в присутствии понятых под пассажирским сиденьем автобуса нашли и изъяли полимерный сверток с гашишным маслом массой 3,71 грамма, что является значительным размером.

В отношении нарушителя завели сразу две статьи УК РФ: угроза убийством и незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Дело рассмотрели в Благовещенском городском суде. Сначала подсудимый свою вину не признавал, но впоследствии в ходе судебного следствия признал полностью и в содеянном раскаялся.

По факту высказывания угрозы убийством он пояснил, что потерпевший сам угрожал ему, разбил ему голову. Умысла на совершение преступления у него не было, пистолет, который был при нем, игрушечный.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание сроком на 1 год 9 месяцев лишения свободы. Затем заменил его на условный срок – два года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.