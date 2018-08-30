Глава Натальинского сельсовета помог японскому мотопутешественнику

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Глава администрации села Натальино Благовещенского района пришел на помощь японскому мотоциклисту, попавшему в ДТП. Во время движения мотопутешественник, по всей видимости, сосредоточил внимание на навигаторе и слишком поздно заметил яму.

«Это произошло в субботу, 25 августа, около 10:30. Мы с супругой поехали в Свободный за кормами. Я увидел, что едет красный мотоцикл, обогнал его. Впереди была яма – я-то о ней знаю, поэтому притормозил, проехал и метров через 20 оглянулся. Увидел, что мотоциклист резко затормозил, переднее колесо попало в яму, мотоцикл перевернулся и упал», – рассказывает Игорь Хлоповских.

Игорь Владимирович и его супруга побежали на помощь. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на мотоцикле японские номера, а пострадавший водитель – молодой японец, совершенно не понимающий русский язык. «Ему и 30 лет нету, как только родители отпустили!» – возмущается Игорь Владимирович.

Мотоцикл, на котором иностранец путешествует по России, тяжелый, да еще с грузом. При падении водителя придавило. «Мы его тщательно осмотрели, убедились, что переломов и ушибов нет. Парень был в хорошей экипировке, шлем, "черепаха" – это такой специальный костюм с вшитой в него защитой. Хорошо, что яма была грунтовая, если бы был асфальт, думаю, все было бы хуже», – предполагает глава сельсовета. Автоинспекторов и скорую помощь вызывать не стали.

Падение можно назвать удачным: ни сам путешественник, ни его очки, ни телефон не пострадали. «Скорее всего, телефон был на руле. Он ехал по навигатору и смотрел не на дорогу, а в телефон. Я думаю, в этом проблема», – считает Игорь Владимирович.

Для мотоцикла ДТП не прошло бесследно: на красных боках появились царапины, погнулась педаль скоростей. Но и эту проблему решил Игорь Хлоповских: «Я с помощью молотка и кувалды выправил педаль, показал парню жестами: "Все хорошо, можно ехать"».

Супруги Хлоповских проводили японского путешественника и проследили, чтобы он благополучно миновал участок плохой дороги. А на обратном пути вновь стали очевидцами ДТП, теперь уже тройного.

«На этом же месте случилась авария с участием трех машин. Наша помощь не понадобилась, все были живы. Грузовик ехал со стороны Благовещенска, притормозил перед ямой, а за ним ехал красивый, дорогой "лексус". Он не успел затормозить и врезался в кузов грузовика, того выбросило на полосу встречного движения, где ехала другая машина. Яма там "хорошая", большая. Я попросил, чтобы ГИБДД поставило дополнительные знаки! Там же ходят 35-тонники, продавливают грунт, а наши дороги не приспособлены под такой вес», – отметил Игорь Хлоповских.